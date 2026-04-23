Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi: Koltuğunu çocuklara bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi: Koltuğunu çocuklara bıraktı

Sputnik Türkiye

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukları kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltuğunu çocuklara bıraktı. 23.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-23T16:12+0300

2026-04-23T16:12+0300

2026-04-23T16:19+0300

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.Her biriniz bizim umudumuzsunuzCumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabulünde yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Sevgili çocuklar sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle selamlıyorum. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyorum. Geçtiğimiz hafta yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Her biriniz bizim umudumuzsunuz. Sizinle her buluşmamızda Türkiye'nin aydınlık yarınlarına olan inancım daha da artıyor. Üstlendiğiniz görevlerde ülkenize en iyi şekilde hizmet edeceksiniz. Hayatın her alanında birer yıldız gibi parıldayacaksınız. Hayallerinizle aranıza hiçbir engelin girmesine izin vermeyin."

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yusuf tekin, recep tayyip erdoğan, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı