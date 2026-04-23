İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi: Koltuğunu çocuklara bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi: Koltuğunu çocuklara bıraktı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukları kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltuğunu çocuklara bıraktı. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/turk-halki-23-nisan-ulusal-egemenlik-ve-cocuk-bayrami-nedeniyle-anitkabire-akin-etmeye-basladi-1105223209.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi: Koltuğunu çocuklara bıraktı

16:12 23.04.2026 (güncellendi: 16:19 23.04.2026)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukları kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltuğunu çocuklara bıraktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.
Her biriniz bizim umudumuzsunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabulünde yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
"Sevgili çocuklar sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle selamlıyorum. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyorum. Geçtiğimiz hafta yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Her biriniz bizim umudumuzsunuz. Sizinle her buluşmamızda Türkiye'nin aydınlık yarınlarına olan inancım daha da artıyor. Üstlendiğiniz görevlerde ülkenize en iyi şekilde hizmet edeceksiniz. Hayatın her alanında birer yıldız gibi parıldayacaksınız. Hayallerinizle aranıza hiçbir engelin girmesine izin vermeyin."
Türk halkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'e akın etmeye başladı
Заголовок открываемого материала