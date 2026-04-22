Beyaz Saray: İran, zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeli
Beyaz Saray, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik müzakereler kapsamında zenginleştirilmiş uranyumunu ABD’ye devretmesi gerektiğini açıkladı. 22.04.2026, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik ABD önerilerine İran yönetiminden 'birlik içinde' bir yanıt görmek istediğini açıkladı.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın ateşkesin uzatılması için herhangi bir son tarih belirlemediğini söyledi.Leavitt ayrıca bir röportajda, ''İran, ellerinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeli'' dedi.
abd, i̇ran, ortadoğu, beyaz saray, karoline leavitt, savaş, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi
