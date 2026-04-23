Antik kentte tarihi keşif: 2 metrelik Athena heykeli gün yüzüne çıktı

Sputnik Türkiye

Denizli'deki Laodikeia Antik Kenti'nde sürdürülen çalışmalarda önemli bir keşfe imza atıldı. Kazılarda 2 metre uzunluğunda beyaz mermerden yapılan Athena... 23.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-23T11:03+0300

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli'deki Laodikeia Antik Kenti’nde sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarında önemli bir keşfe imza atıldığını duyurdu. Kazılarda sahne binasında yaklaşık 2 metre uzunluğunda beyaz mermerden yapılmış Athena heykelinin gün ışığına çıkarıldı. Homeros destanlarına sahne olan yapıda bulunan eser yüksek sanatsal niteliğiyle dikkat çekiyor. Athena Heykeli gün ışığına çıktıBakan Ersoy sosyal medyasından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi"Laodikeia’da önemli bir keşfe daha imza attık! Antik kentte yeni bir buluntu daha gün yüzüne çıktı. Laodikeia Batı Tiyatrosu’nda yürüttüğümüz çalışmalar, geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyor. Sahne binasında, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, beyaz mermerden yapılmış Athena heykelini gün ışığına çıkardık. Homeros destanlarına sahne olan bu yapı, antik dönemde kültürel anlatımın da merkezi olduğunu ortaya koyarken Augustus Dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkat çekiyor. Geleceğe Miras vizyonumuzla, bu eşsiz mirası koruyarak geleceğe taşımaya devam ediyoruz."

2026

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

