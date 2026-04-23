Adalet Bakanlığı, 7 yeni başkanlık kurdu
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni yapılanmaya gidildi. Bakanlık, çeşitli alanlarda uzmanlaşmayı artırmak amacıyla 7 yeni daire başkanlığı kurdu. 23.04.2026, Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
7 yeni başkanlık kurulduğunu belirten Bakan Gürlek, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma' vizyonumuz doğrultusunda, ceza adalet sistemimizin etkinliğini artırmaya devam ediyoruz. 'Gülistan Doku soruşturması' gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz. Terörden örgütlü suçlara, dijital suçlardan dezenformasyonla mücadeleye, afet süreçlerinden faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına kadar geniş bir alanda ihtisaslaşmayı güçlendiriyoruz'' dedi.
Kurulan yeni birimler şu şekilde:
Adli Emanet Daire Başkanlığı
Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı
Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı
Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı
Terör Suçları Daire Başkanlığı
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı