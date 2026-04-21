AB’den Rusya ve İran'a yaptırım mesajı: Körfez ülkeleriyle işbirliği gündemde

AB’den Rusya ve İran'a yaptırım mesajı: Körfez ülkeleriyle işbirliği gündemde

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Birliği'nin Körfez ülkeleriyle İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda işbirliğini görüştüğünü... 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T20:40+0300

2026-04-21T20:40+0300

2026-04-21T20:40+0300

dünya

kaja kallas

avrupa birliği

ab

rusya

i̇ran

yaptırım

körfez ülkeleri

hürmüz boğazı

venedik bienali

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği’nin (AB) Körfez ülkeleriyle İran ve Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda işbirliğini görüştüğünü, Rusya’ya karşı 20. ve 21. yaptırım paketlerinin de hazırlık aşamasında olduğunu söyledi.Kallas, AB’nin Ukrayna’daki çatışmada ‘özel askeri operasyonda’ yer alan Rus savaş gazilerinin Schengen bölgesine girişini engellemeye hazırlandığını da belirtti.AB’nin kültürel alanda da Rusya’ya yönelik kısıtlama hazırlığında olduğunu söyleyen Kallas, Rusya’nın Venedik Bienali’ne geri dönüşünün “ahlaki açıdan yanlış” olduğunu savundu.Kallas, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketleri hakkında da bilgi vererek, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının, 20. yaptırım paketi henüz kabul edilmemiş olmasına rağmen 21. paket için de öneriler sunmaya başladığını söyledi.Kallas ayrıca, AB’nin Hürmüz Boğazı’ndaki durum nedeniyle İran’a yönelik yaptırımları mayısta onaylamayı planladığını söyledi.

rusya

i̇ran

körfez ülkeleri

hürmüz boğazı

ukrayna

Sputnik Türkiye

kaja kallas, avrupa birliği, ab, rusya, i̇ran, yaptırım, körfez ülkeleri, hürmüz boğazı, venedik bienali, schengen, ukrayna, özel askeri harekat