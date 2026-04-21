https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/abden-rusya-ve-irana-yaptirim-mesaji-korfez-ulkeleriyle-isbirligi-gundemde-1105186392.html
AB’den Rusya ve İran'a yaptırım mesajı: Körfez ülkeleriyle işbirliği gündemde
Sputnik Türkiye
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Birliği'nin Körfez ülkeleriyle İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda işbirliğini görüştüğünü... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T20:40+0300
dünya
kaja kallas
avrupa birliği
ab
rusya
i̇ran
yaptırım
körfez ülkeleri
hürmüz boğazı
venedik bienali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c323c2662be3275eea1cb8ba9d4adc77.jpg
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği’nin (AB) Körfez ülkeleriyle İran ve Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda işbirliğini görüştüğünü, Rusya’ya karşı 20. ve 21. yaptırım paketlerinin de hazırlık aşamasında olduğunu söyledi.Kallas, AB’nin Ukrayna’daki çatışmada ‘özel askeri operasyonda’ yer alan Rus savaş gazilerinin Schengen bölgesine girişini engellemeye hazırlandığını da belirtti.AB’nin kültürel alanda da Rusya’ya yönelik kısıtlama hazırlığında olduğunu söyleyen Kallas, Rusya’nın Venedik Bienali’ne geri dönüşünün “ahlaki açıdan yanlış” olduğunu savundu.Kallas, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketleri hakkında da bilgi vererek, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının, 20. yaptırım paketi henüz kabul edilmemiş olmasına rağmen 21. paket için de öneriler sunmaya başladığını söyledi.Kallas ayrıca, AB’nin Hürmüz Boğazı’ndaki durum nedeniyle İran’a yönelik yaptırımları mayısta onaylamayı planladığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/ab-rusya-tum-ab-ulkelerinin-iki-kati-kadar-top-mermisi-uretiyor-1105165482.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_103:0:751:486_1920x0_80_0_0_25d202053db6b868d137567391cd1970.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kaja kallas, avrupa birliği, ab, rusya, i̇ran, yaptırım, körfez ülkeleri, hürmüz boğazı, venedik bienali, schengen, ukrayna, özel askeri harekat
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Birliği’nin Körfez ülkeleriyle İran ve Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda işbirliğini görüştüğünü açıkladı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği’nin (AB) Körfez ülkeleriyle İran ve Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda işbirliğini görüştüğünü, Rusya’ya karşı 20. ve 21. yaptırım paketlerinin de hazırlık aşamasında olduğunu söyledi.
Basra Körfezi’ndeki ortaklarımızla bu durumu sınırlamak için yakın işbirliği içindeyiz; buna yaptırımlar konusunda olası bir işbirliği de dahil.
Kallas, AB’nin Ukrayna’daki çatışmada ‘özel askeri operasyonda’ yer alan Rus savaş gazilerinin Schengen bölgesine girişini engellemeye hazırlandığını da belirtti.
Haziran ayına kadar, Ukrayna’daki ‘özel askeri operasyon’a katılan eski Rus askerlerinin Avrupa Birliği’ne girişini sınırlamaya yönelik önerilerle geleceğiz.
AB’nin kültürel alanda da Rusya’ya yönelik kısıtlama hazırlığında olduğunu söyleyen Kallas, Rusya’nın Venedik Bienali’ne geri dönüşünün “ahlaki açıdan yanlış” olduğunu savundu.
Rusya’nın orada eser sergilemesine izin verilmemeli. Rusya’nın Venedik Bienali’ne geri dönmesi ahlaki açıdan yanlıştır ve AB, etkinliğe yönelik finansmanını da kesmeyi planlamaktadır.
Kallas, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketleri hakkında da bilgi vererek, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının, 20. yaptırım paketi henüz kabul edilmemiş olmasına rağmen 21. paket için de öneriler sunmaya başladığını söyledi.
20. yaptırım paketinin takvimi sorulursa, bunun çoktan geciktiğini söyleyebilirim. Yeni ivmeyi dikkate alarak hızlı ilerlemeyi umuyorum. Ancak bakanlar bugün, 20. paket kabul edildikten sonra devreye girecek 21. yaptırım paketi için de yeni fikirler ortaya koydular.
Kallas ayrıca, AB’nin Hürmüz Boğazı’ndaki durum nedeniyle İran’a yönelik yaptırımları mayısta onaylamayı planladığını söyledi.
İran’a yönelik kapsamlı yaptırımlarımız zaten mevcut. Yeni teklif, Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının kısıtlanmasına karışanları hedef alıyor. Bu yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz, bunlara ilişkin siyasi bir mutabakatımız var. Dışişleri bakanlarının bir sonraki toplantısında, mayıs ayında bunları kabul etmeyi hedefliyoruz.