ABD’de 'nükleer skandalı', üst düzey yetkili gizli kamerada anlattı: Tüm kimyasal ve nükleer kapasitesi ifşa mı edildi?
ABD’de 'nükleer skandalı', üst düzey yetkili gizli kamerada anlattı: Tüm kimyasal ve nükleer kapasitesi ifşa mı edildi?
ABD Ordusu'nun nükleer ve kimyasal güvenliğinden sorumlu üst düzey ismi Andrew Hugg, gizli kamera görüntülerinde hassas askeri bilgileri paylaştığı iddiasıyla... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-23T10:40+0300
2026-04-23T10:40+0300
2026-04-23T10:41+0300
abd
ABD’de askeri güvenlik yapısını sarsan bir kriz patlak verdi. ABD Ordusu, Kimyasal ve Nükleer Güvence Şefi Andrew Hugg’u, kamuya açık bir restoranda kaydedilen gizli kamera görüntülerinde hassas askeri bilgileri paylaştığı iddiasıyla idari izne çıkardı.Görüntüler, aktivist James O'Keefe’in medya grubu tarafından yayımlandı. Yaklaşık 14 dakika olduğu belirtilen videoda Hugg’un, kimliği açıklanmayan bir kişiyle yaptığı konuşmada ABD’nin askeri operasyonları, nükleer protokolleri ve kimyasal kapasitesi hakkında tartışmalı ifadeler kullandığı öne sürüldü.ABD Ordusu, soruşturmanın başlatıldığını doğrularken, görüntülerdeki iddiaların henüz bağımsız olarak teyit edilmediğini açıkladı.Pentagon da soruşturmaya dahi̇l olduSoruşturma yalnızca orduyla sınırlı kalmadı; Pentagon da sürece dahil oldu. Yetkililer, incelemenin hem videonun içeriğini hem de konuşmanın gerçekleştiği bağlamı kapsadığını vurguluyor.Bazı kaynaklar Hugg’un görüntülerin yayımlanmasının ardından Pentagon’dan eşlik edilerek çıkarıldığını öne sürse de bu bilgi resmi makamlarca doğrulanmış değil.Sarsıcı i̇ddi̇alar: Nükleer protokoller ve ki̇myasal si̇lahlarVideoya yansıdığı iddia edilen açıklamalar, ulusal güvenlik açısından kritik başlıklar içeriyor:Hugg’un ayrıca ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarında sivil kayıpları “yan hasar” olarak nitelendirdiği ve İran liderliğinin hedef alınabileceğini ima ettiği iddialar arasında yer aldı.Bu iddiaların doğrulanması halinde, ABD’nin operasyonel güvenliği ve uluslararası hukuk açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.'Bal tuzağı' i̇ddi̇asi ve sosyal mühendi̇sli̇k ri̇ski̇Krizin en dikkat çekici boyutlarından biri ise klasik istihbarat yöntemi olan “bal tuzağı” ihtimali.Videoda Hugg’un karşısındaki kişiye “Casus değilsin, değil mi?” diye sorduğu ve “İstihbarat elde etmenin en kolay yolu güzel bir kadın göndermektir” ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.Bu durum, nükleer güvenlikten sorumlu bir yetkilinin bizzat sosyal mühendislik taktiklerine maruz kalmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.'İç tehdi̇t' paradoksu: Si̇stemi̇n kalbi̇ndeki̇ zafi̇yetOlayın en çarpıcı yönlerinden biri, Hugg’un görev tanımıyla doğrudan bağlantılı olması.Hugg’un sorumlulukları arasında:yer alıyor.Bu nedenle, iç tehditleri önlemekle görevli bir ismin bizzat böyle bir soruşturmanın merkezine yerleşmesi, ABD’nin güvenlik mimarisinde ciddi bir kırılganlığa işaret ediyor.Hukuki̇ süreç: Güvenli̇k i̇hlali̇ mi̇, yoksa i̇hmal mi̇?Soruşturmanın en kritik boyutu, Hugg’un ifadelerinin hukuki niteliği.ABD makamları henüz hangi bilgilerin “gizli” kapsamında değerlendirileceğini ve nükleer/kimyasal sınıflandırma kurallarının ihlal edilip edilmediğini açıklamış değil.Bu ayrım, Hugg’un karşı karşıya kalacağı yaptırımların kapsamını belirleyecek: idari yaptırımdan ağır askeri ve hukuki sonuçlara kadar geniş bir yelpaze söz konusu.Kri̇zi̇n olası sonuçları: İran geri̇li̇mi̇ ve küresel etki̇Uzmanlara göre iddiaların doğru olması halinde bu sızıntı:Özellikle lider hedefleme ve sivil kayıplara ilişkin iddiaların uluslararası kamuoyunda ciddi yankı uyandırması bekleniyor.Ayrıca soruşturmanın sonucunun, ABD’nin iç tehdit protokollerinin yeniden yazılmasına ve hassas görevlerdeki personel için daha sıkı davranış kurallarının getirilmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.Andrew Hugg ki̇mdi̇r?Andrew Hugg, ABD Ordusu’nda Kimyasal ve Nükleer Güvence Şefi olarak görev yapan üst düzey bir güvenlik yetkilisidir.Görev alanı:Hugg’un daha önce Oak Ridge National Laboratory bünyesinde kıdemli teknik personel olarak görev yaptığı ve nükleer silahlar ile yayılmanın önlenmesi çalışmalarında yer aldığı biliniyor.Silinen LinkedIn profiline göre geniş teknik uzmanlığa sahip olan Hugg, ABD’nin en hassas savunma sistemlerinin güvenliğinde kilit roller üstlenmiş bir isim olarak öne çıkıyor.
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd ordusu, pentagon, i̇ran, abd, abd, mi (moro i̇slami özgürleştirme cephesi)
ABD’de 'nükleer skandalı', üst düzey yetkili gizli kamerada anlattı: Tüm kimyasal ve nükleer kapasitesi ifşa mı edildi?
10:40 23.04.2026 (güncellendi: 10:41 23.04.2026)
ABD Ordusu’nun nükleer ve kimyasal güvenliğinden sorumlu üst düzey ismi Andrew Hugg, gizli kamera görüntülerinde hassas askeri bilgileri paylaştığı iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı. Pentagon’un da dahil olduğu soruşturma, iç tehdit riski, operasyonel güvenlik ve İran gerilimi açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek bir krize dönüştü.
ABD’de askeri güvenlik yapısını sarsan bir kriz patlak verdi. ABD Ordusu, Kimyasal ve Nükleer Güvence Şefi Andrew Hugg’u, kamuya açık bir restoranda kaydedilen gizli kamera görüntülerinde hassas askeri bilgileri paylaştığı iddiasıyla idari izne çıkardı.
Görüntüler, aktivist James O'Keefe’in medya grubu tarafından yayımlandı. Yaklaşık 14 dakika olduğu belirtilen videoda Hugg’un, kimliği açıklanmayan bir kişiyle yaptığı konuşmada ABD’nin askeri operasyonları, nükleer protokolleri ve kimyasal kapasitesi hakkında tartışmalı ifadeler kullandığı öne sürüldü.
ABD Ordusu, soruşturmanın başlatıldığını doğrularken, görüntülerdeki iddiaların henüz bağımsız olarak teyit edilmediğini açıkladı.
Pentagon da soruşturmaya dahi̇l oldu
Soruşturma yalnızca orduyla sınırlı kalmadı; Pentagon da sürece dahil oldu. Yetkililer, incelemenin hem videonun içeriğini hem de konuşmanın gerçekleştiği bağlamı kapsadığını vurguluyor.
Bazı kaynaklar Hugg’un görüntülerin yayımlanmasının ardından Pentagon’dan eşlik edilerek çıkarıldığını öne sürse de bu bilgi resmi makamlarca doğrulanmış değil.
Sarsıcı i̇ddi̇alar: Nükleer protokoller ve ki̇myasal si̇lahlar
Videoya yansıdığı iddia edilen açıklamalar, ulusal güvenlik açısından kritik başlıklar içeriyor:
ABD’nin hâlâ sinir gazı kapasitesine sahip olduğu
iddiası
Bir askeri kimyacının bu maddelere maruz kalarak hayatını kaybettiği öne sürüsü
Füze fırlatma tespit sistemlerinin uzay tabanlı sensörler ve radarlarla çalıştığı
bilgisi
Savaş durumunda fırlatma emirlerinin çok katmanlı doğrulama süreçlerinden geçtiği
detayı
Hugg’un ayrıca ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarında sivil kayıpları “yan hasar” olarak nitelendirdiği ve İran liderliğinin hedef alınabileceğini ima ettiği iddialar arasında yer aldı.
Bu iddiaların doğrulanması halinde, ABD’nin operasyonel güvenliği ve uluslararası hukuk açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.
'Bal tuzağı' i̇ddi̇asi ve sosyal mühendi̇sli̇k ri̇ski̇
Krizin en dikkat çekici boyutlarından biri ise klasik istihbarat yöntemi olan “bal tuzağı” ihtimali.
Videoda Hugg’un karşısındaki kişiye “Casus değilsin, değil mi?” diye sorduğu ve “İstihbarat elde etmenin en kolay yolu güzel bir kadın göndermektir” ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.
Bu durum, nükleer güvenlikten sorumlu bir yetkilinin bizzat sosyal mühendislik taktiklerine maruz kalmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
'İç tehdi̇t' paradoksu: Si̇stemi̇n kalbi̇ndeki̇ zafi̇yet
Olayın en çarpıcı yönlerinden biri, Hugg’un görev tanımıyla doğrudan bağlantılı olması.
Hugg’un sorumlulukları arasında:
Nükleer silahlara erişimi olan personelin güvenilirliğini denetlemek
İç tehdit risklerini analiz etmek
Hassas materyallerin güvenli taşınmasını sağlamak
Bu nedenle, iç tehditleri önlemekle görevli bir ismin bizzat böyle bir soruşturmanın merkezine yerleşmesi, ABD’nin güvenlik mimarisinde ciddi bir kırılganlığa işaret ediyor.
Hukuki̇ süreç: Güvenli̇k i̇hlali̇ mi̇, yoksa i̇hmal mi̇?
Soruşturmanın en kritik boyutu, Hugg’un ifadelerinin hukuki niteliği.
ABD makamları henüz hangi bilgilerin “gizli” kapsamında değerlendirileceğini ve nükleer/kimyasal sınıflandırma kurallarının ihlal edilip edilmediğini açıklamış değil.
Bu ayrım, Hugg’un karşı karşıya kalacağı yaptırımların kapsamını belirleyecek: idari yaptırımdan ağır askeri ve hukuki sonuçlara kadar geniş bir yelpaze söz konusu.
Kri̇zi̇n olası sonuçları: İran geri̇li̇mi̇ ve küresel etki̇
Uzmanlara göre iddiaların doğru olması halinde bu sızıntı:
ABD’nin operasyonel zafiyetlerini açığa çıkarabilir
İran ile gerilimi daha da tırmandırabilir
Savaş hukuku ve sivillerin korunmasına ilişkin tartışmaları derinleştirebilir
Özellikle lider hedefleme ve sivil kayıplara ilişkin iddiaların uluslararası kamuoyunda ciddi yankı uyandırması bekleniyor.
Ayrıca soruşturmanın sonucunun, ABD’nin iç tehdit protokollerinin yeniden yazılmasına ve hassas görevlerdeki personel için daha sıkı davranış kurallarının getirilmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.
Andrew Hugg, ABD Ordusu’nda Kimyasal ve Nükleer Güvence Şefi olarak görev yapan üst düzey bir güvenlik yetkilisidir.
Nükleer ve kimyasal silahların güvenliği
Bu sistemlere erişimi olan personelin güvenilirliğinin denetlenmesi
Radyoaktif materyallerin taşınması ve korunması
Hugg’un daha önce Oak Ridge National Laboratory bünyesinde kıdemli teknik personel olarak görev yaptığı ve nükleer silahlar ile yayılmanın önlenmesi çalışmalarında yer aldığı biliniyor.
Silinen LinkedIn profiline göre geniş teknik uzmanlığa sahip olan Hugg, ABD’nin en hassas savunma sistemlerinin güvenliğinde kilit roller üstlenmiş bir isim olarak öne çıkıyor.