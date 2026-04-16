Hürmüz’de gizemli kayıp: ABD’nin en gelişmiş İHA’sı MQ-4C Triton radardan silindi

Sputnik Türkiye

ABD Donanması'na ait en gelişmiş insansız hava araçlarından MQ-4C Triton'un Basra Körfezi üzerinde düşerek kaybolduğu bildirildi. Hürmüz Boğazı üzerinde... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

ABD Donanması, en gelişmiş insansız hava araçlarından biri olan MQ-4C Triton’un 9 Nisan’da Basra Körfezi üzerinde düştüğünü açıkladı. Donanma Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan raporda, güvenlik gerekçesiyle kazanın kesin konumuna ilişkin detay verilmedi.Uçuş takip verileri ise İHA’nın Naval Air Station Sigonella’dan havalandıktan sonra görev bölgesine ulaştığını ve kısa süre sonra radardan kaybolduğunu ortaya koydu.Hürmüz üzeri̇nde kri̇ti̇k si̇nyaller: Bağlantı koptu, aci̇l kod gönderi̇ldi̇Verilere göre Triton, Hürmüz Boğazı üzerinde uçuş gerçekleştirirken ani irtifa kaybı yaşadı. İlk olarak pilotla bağlantının kesildiğini gösteren “7400” kodunu gönderen İHA, yaklaşık 70 dakika sonra acil durum anlamına gelen “7700” sinyalini yaymaya başladı.50 bin feet irtifadan hızla alçalan Triton’un yaklaşık 9 bin feet seviyesine kadar düştüğü ve ardından tamamen radardan kaybolduğu kaydedildi.Kazanın nedeni̇ beli̇rsi̇z: Sessi̇zli̇k sürüyorABD Donanması, düşüşün nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Mevcut veriler de kazanın teknik arıza, dış müdahale ya da başka bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair net bir sonuç sunmuyor.Olayın, Orta Doğu’daki artan gerilim bağlamında gerçekleşmesi ise dikkat çekiyor.DDünyanın en geli̇şmi̇ş gözetleme platformuİHA’nın üreticisi Northrop Grumman, MQ-4C Triton’u “dünyanın en gelişmiş deniz gözetleme ve keşif platformlarından biri” olarak tanımlıyor.Jet motoruna sahip Triton, yaklaşık 8 bin 500 mil menzile ulaşabiliyor ve 24 saatten fazla havada kalabiliyor. Geniş alan gözetleme kapasitesi sayesinde özellikle deniz güvenliği ve stratejik keşif görevlerinde kullanılıyor.Nadi̇r ve pahalı: F-35’ten daha mali̇yetli̇ABD Donanması envanterindeki en nadir platformlardan biri olan Triton’dan bugüne kadar yalnızca 20 adet üretildi.Yaklaşık 240 milyon dolarlık birim maliyetiyle dikkat çeken İHA’nın, fiyat açısından F-35C Lightning II savaş uçaklarını dahi geride bıraktığı belirtiliyor.

