https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/yemenli-siyaset-uzmani-modern-bati-somurgeciliginin-araclari-ahlaksiz-ve-tum-kurallari-ihlal-ediyor-1105201875.html

Yemenli siyaset uzmanı: Modern Batı sömürgeciliğinin araçları ahlaksız ve tüm kuralları ihlal ediyor

Modern Batı sömürgeciliğinin yeni kontrol yöntemleri kullanmaya başladığını söyleyen Abdülkadir, yaptırımların ve ablukaların bu yöntemlerden olduğunu... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T12:44+0300

dünya

uzman yorumu

uluslararası para fonu (imf)

dünya bankası

imf

swift

batı

sömürgecilik

rusya

sovyetler birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103902/97/1039029712_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3853c472aba2beca105a3f95ad3f9586.jpg

Yemenli yazar ve siyasi analiz uzmanı Hamid Abdülkadir, Sputnik’e verdiği röportajda, dünyadaki mevcut durumun çok karmaşık olduğunu kaydederek modern ekonomik tahakküm araçları ile Soğuk Savaş mirası arasındaki sayısız kesişme noktasına dikkat çekti:Büyük Batılı sömürgeci güçlerin, gelişmekte olan ülkeleri kasıtlı olarak borç bataklığına ve savaşa sürüklediğini, bu ülkelere karşı abluka uyguladığını ve uluslararası kurumları onların çıkarları doğrultusunda çalışacak şekilde değiştirdiğini anlatan Abdülkadir konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Batılı sömürgeci güçlerin kullandığı ikinci aracın yaptırımlar ve varlık dondurmaları olduğuna dikkat çeken uzman, şunu dedi:Sömürgeci güçler kendilerini sadece borç ve varlık dondurma ile yetinmediğini söyleyen Abdülkadir, söz konusu güçlerin serbest ticaret anlaşmaları ve açık sınırlar dayatarak ‘haksız rekabet’ uyguladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:İki kutupluluk döneminde, Batı'ya alternatif bir güç olarak Sovyetler Birliği’nin Vietnam, Küba, Angola, Mozambik, Cezayir ve Güney Yemen'de olduğu gibi ulusal kurtuluş hareketlerini silah, eğitim ve burslarla desteklediğini anımsatan Yemenli uzman, günümüz Rusya’nın bu rolü yeniden kazanmaya çalıştığını ve kendini bu yolun halefi olarak konumlandırdığını belirtti:Günümüzdeki ekonomik baskı araçlarının, sonuçları bakımından klasik sömürgeciliğe benzediğine dikkat çeken Abdülkadir, bunların egemenliği sınırlandırmak ve bağımsız gelişmeyi engellemek olduğunu belirterek şunu ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/valday-kulubu-valday---yeni-nesil-projesinin-ucuncu-donemini-baslatiyor-1105185013.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

