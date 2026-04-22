Ünlü sunucu Serap Paköz kansere yakalandı: 'Saçlarımın dökülmesi bu yolun bir parçası'
Ünlü sunucu Serap Paköz, meme kanserine yakalandığını duyurdu. Paköz, sürecin zorlayıcı olduğunu ancak mücadeleyi bırakmadığını söyledi. 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T21:58+0300
kanser
kanser tedavisi
kanser ilacı
ketem (kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi)
kan testiyle kanser teşhisi
metastatik meme kanser
Televizyon spikeri Serap Paköz, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.60 yaşındaki Paköz, 11 Mart’ta kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu ve 30 Mart’tan bu yana kemoterapi sürecinin devam ettiğini belirtti.Paköz, ''Saçlarımın dökülmesi bu yolun bir parçası.. Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla!'' dedi.Serap Paköz kimdir?Serap Paköz, 15 Haziran 1965’te Ankara’da doğdu. Eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra TRT’nin sınavını kazanarak spikerliğe başladı. 2000’li yıllarda çeşitli kanallarda programlar yapan sunucu, son olarak 'Gerçeğin Peşinde' adlı programı sunmuş, program 2023 yılında yayından kaldırılmıştı.
türkiye, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı, ketem (kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi) , kan testiyle kanser teşhisi, metastatik meme kanser
