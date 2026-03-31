Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/kanserle-mucadele-ediyordu-unlu-sunucu-ece-vahapoglu-guzel-haberi-duyurdu-1104643032.html
Kanserle mücadele ediyordu: Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu güzel haberi duyurdu
Sputnik Türkiye
Rektum kanseriyle mücadele eden ünlü sunucu Ece Vahapoğlu tedavisinde son aşamaya gelindiğini duyurdu. 31.03.2026, Sputnik Türkiye
ece vahapoğlu
kanser
kanser tedavisi
rektum kanseri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101010102_0:0:1242:699_1920x0_80_0_0_df95b5e0c5d2df0d4e601788935a3c39.jpg
Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu kanserle mücadelesinde son aşamaya geldiğini duyurdu. Yedi aydır rektum kanseri tedavisi gören Vahapoğlu, "Hiç aklıma gelmezdi böyle bir hastalıkla anılacağım ama hayat gerçekten bir anda sürprizlerle dolu olabiliyor. Ama çok şükür ki geçti" dedi.Son kemoterapisini aldığını duyurduYedi ay önce rektum kanseri teşhisi konulan ve tedaviye başlayan ünlü sunucu Ece Vahapoğlu sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Vahapoğlu, son kemoterapisinin kaldığını dile getirerek şunları söyledi: "4 gün önce sadece kemoterapi almış biri olarak karşınızdayım. 7 aydır süren rektum kanseri tedavim tamamlanmak üzere son bir kemoterapi kaldı. Sayılı gün çabuk geçiyor. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir hastalıkla anılacağım ama hayat gerçekten bir anda sürprizlerle dolu olabiliyor. Ama çok şükür ki geçti."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/unlu-sunucu-ece-vahapoglundan-uzen-haber-iki-aydir-kanserle-mucadele-ediyorum-1101010255.html
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101010102_0:0:1242:933_1920x0_80_0_0_7a348c30b60fb90994670baad5373ebf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Abone ol
Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu kanserle mücadelesinde son aşamaya geldiğini duyurdu. Yedi aydır rektum kanseri tedavisi gören Vahapoğlu, "Hiç aklıma gelmezdi böyle bir hastalıkla anılacağım ama hayat gerçekten bir anda sürprizlerle dolu olabiliyor. Ama çok şükür ki geçti" dedi.
Son kemoterapisini aldığını duyurdu

Yedi ay önce rektum kanseri teşhisi konulan ve tedaviye başlayan ünlü sunucu Ece Vahapoğlu sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Vahapoğlu, son kemoterapisinin kaldığını dile getirerek şunları söyledi:
"4 gün önce sadece kemoterapi almış biri olarak karşınızdayım. 7 aydır süren rektum kanseri tedavim tamamlanmak üzere son bir kemoterapi kaldı. Sayılı gün çabuk geçiyor. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir hastalıkla anılacağım ama hayat gerçekten bir anda sürprizlerle dolu olabiliyor. Ama çok şükür ki geçti."
YAŞAM
Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu'ndan üzen haber: 'İki aydır kanserle mücadele ediyorum'
14 Kasım 2025, 16:14
14 Kasım 2025, 16:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала