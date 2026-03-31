Kanserle mücadele ediyordu: Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu güzel haberi duyurdu
Rektum kanseriyle mücadele eden ünlü sunucu Ece Vahapoğlu tedavisinde son aşamaya gelindiğini duyurdu. 31.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/unlu-sunucu-ece-vahapoglundan-uzen-haber-iki-aydir-kanserle-mucadele-ediyorum-1101010255.html
Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu kanserle mücadelesinde son aşamaya geldiğini duyurdu. Yedi aydır rektum kanseri tedavisi gören Vahapoğlu, "Hiç aklıma gelmezdi böyle bir hastalıkla anılacağım ama hayat gerçekten bir anda sürprizlerle dolu olabiliyor. Ama çok şükür ki geçti" dedi.
Son kemoterapisini aldığını duyurdu
Yedi ay önce rektum kanseri teşhisi konulan ve tedaviye başlayan ünlü sunucu Ece Vahapoğlu sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Vahapoğlu, son kemoterapisinin kaldığını dile getirerek şunları söyledi:
"4 gün önce sadece kemoterapi almış biri olarak karşınızdayım. 7 aydır süren rektum kanseri tedavim tamamlanmak üzere son bir kemoterapi kaldı. Sayılı gün çabuk geçiyor. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir hastalıkla anılacağım ama hayat gerçekten bir anda sürprizlerle dolu olabiliyor. Ama çok şükür ki geçti."