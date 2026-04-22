Ukrayna’nın terörü sürüyor: İHA saldırısında bir apartman çöktü
Rusya'nın Sızran kentinde, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı sonucu bir apartman çöktü. Olayda 11 kişi yaralandı.
08:49 22.04.2026 (güncellendi: 08:59 22.04.2026)
Rusya’nın Sızran kentinde, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı sonucu bir apartman çöktü. Olayda 11 kişi yaralandı.
Ukrayna ordusu, Rusya’nın Sızran kentine İHA saldırısı düzenledi. İHA’nın isabet ettiği apartmanın bir bölümü çöktü.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, “İlk bilgilere göre, Sızran'da bir apartmanın çökmesi sonucu ikisi çocuk 11 kişi yaralandı” açıklamasında bulundu.
Enkaz altından dört kişinin sağ çıkarıldığı bildirilirken iki kişinin daha enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor.
Tahliye edilen vatandaşlar geçici barınma merkezine yerleştirildi.