Ukrayna’nın terörü sürüyor: İHA saldırısında bir apartman çöktü

Ukrayna’nın terörü sürüyor: İHA saldırısında bir apartman çöktü

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Sızran kentinde, Ukrayna ordusunun insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırı sonucu bir apartman çöktü. Olayda 11 kişi yaralandı. 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T08:49+0300

2026-04-22T08:49+0300

2026-04-22T08:59+0300

Ukrayna ordusu, Rusya’nın Sızran kentine İHA saldırısı düzenledi. İHA’nın isabet ettiği apartmanın bir bölümü çöktü.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, “İlk bilgilere göre, Sızran'da bir apartmanın çökmesi sonucu ikisi çocuk 11 kişi yaralandı” açıklamasında bulundu.Enkaz altından dört kişinin sağ çıkarıldığı bildirilirken iki kişinin daha enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor.Tahliye edilen vatandaşlar geçici barınma merkezine yerleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/harkov-cephesinde-yaklasik-300-yabanci-parali-asker-ayaklandi-guvenli-koridor-talep-ediyorlar-1105191217.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, rusya acil durumlar bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör