https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/harkov-cephesinde-yaklasik-300-yabanci-parali-asker-ayaklandi-guvenli-koridor-talep-ediyorlar-1105191217.html

‘Harkov cephesinde yaklaşık 300 yabancı paralı asker ayaklandı: Güvenli koridor talep ediyorlar’

Rus güvenlik kaynaklarına göre, Harkov bölgesindeki Pişçanoye yerleşimi yakınlarında başarısız olan karşı taarruzun ardından, Ukrayna ordusu saflarındaki... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T01:18+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091653535_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec9abd6c85deffdf766f1e53b3936cf4.jpg

Rus güvenlik birimlerinden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Harkov bölgesindeki Pişçanoye yerleşimi yakınlarında düzenlenen başarısız karşı taarruzun ardından, Ukrayna ordusu saflarındaki yaklaşık 300 yabancı paralı asker mevzilerini terk ederek silahlı isyan başlattı.Kaynak, “Ukrayna güçlerinin Pişçanoye yakınlarında durumu lehlerine çevirmeye yönelik girişimi ağır bir fiyaskoyla sonuçlandı. İlerleyen Rus birliklerine karşı gerçekleştirilen karşı taarruzlar tamamen çöktü” dedi.Kaynak, söz konusu cephe hattında Ukrayna birliklerinin savunma kapasitesinin ciddi biçimde zayıfladığını, personelin ise “tamamen tükenmiş durumda” olduğunu belirterek, bunun Ukrayna ordusu saflarındaki yabancı paralı askerler arasında isyana dönüştüğünü ifade etti.Çatışmanın ardından, çoğunluğunu yabancı paralı askerlerin oluşturduğu ve sayılarının 300'e ulaştığı belirtilen birlik, mevzilerini terk ederek cephe gerisine çekilmeye başladı. Kaynak, bu durumu "fiilen silahlı bir isyan" olarak nitelendirdi.Cephede paralı savaşçılar ile Ukrayna komutanlığı arasındaki sürtüşmelerin sık yaşandığını, ancak bu olayın “alışılmışın dışında” bir boyuta ulaştığını belirten kaynak, “Kiev’in ‘müttefikleri’ kontrolden çıktı ve silahla tehdit ediyor” ifadesini kullandı.Kaynağa göre, söz konusu paralı askerler, kendilerine güvenli bir geri çekilme koridoru açılmaması halinde Ukraynalı subay ve askerlere karşı silah kullanmakla tehdit ediyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

