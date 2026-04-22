Ukrayna ordusunun kullandığı altyapı vuruldu: Son bir günde bin 100’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna ordusunun kullandığı altyapı vuruldu: Son bir günde bin 100’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapısı tesislerine saldırı düzenlendiğini...
2026-04-22T13:49+0300
2026-04-22T13:49+0300
2026-04-22T13:50+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji,kara ve deniz ulaşım altyapı tesislerini, uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve uçurulduğu yerleri, ayrıca 131 farkı noktadaki Ukrayna silahlı oluşumlarının ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde 1120 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 14 zırhlı savaş aracı, bir çoklu roketatar, 14 top ve 64 savaş otomobili imha edildi.Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna’ya ait bir insansız hücumbot vuruldu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombasını, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 368 uçak tipi İHA’yı engelledi.
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
Ukrayna ordusunun kullandığı altyapı vuruldu: Son bir günde bin 100’den fazla militan etkisiz hale getirildi
13:49 22.04.2026 (güncellendi: 13:50 22.04.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapısı tesislerine saldırı düzenlendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji,kara ve deniz ulaşım altyapı tesislerini, uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve uçurulduğu yerleri, ayrıca 131 farkı noktadaki Ukrayna silahlı oluşumlarının ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde 1120 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 14 zırhlı savaş aracı, bir çoklu roketatar, 14 top ve 64 savaş otomobili imha edildi.
Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna’ya ait bir insansız hücumbot vuruldu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombasını, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 368 uçak tipi İHA’yı engelledi.