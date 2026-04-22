Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/ukrayna-ordusunun-kullandigi-altyapi-vuruldu-son-bir-gunde-bin-100den-fazla-militan-etkisiz-hale-1105204057.html
Ukrayna ordusunun kullandığı altyapı vuruldu: Son bir günde bin 100’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna ordusunun kullandığı altyapı vuruldu: Son bir günde bin 100’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapısı tesislerine saldırı düzenlendiğini... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T13:49+0300
2026-04-22T13:50+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/16/1105203891_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_d03cf9380eea4a5ce03d17c01f0aac42.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji,kara ve deniz ulaşım altyapı tesislerini, uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve uçurulduğu yerleri, ayrıca 131 farkı noktadaki Ukrayna silahlı oluşumlarının ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde 1120 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 14 zırhlı savaş aracı, bir çoklu roketatar, 14 top ve 64 savaş otomobili imha edildi.Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna’ya ait bir insansız hücumbot vuruldu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombasını, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 368 uçak tipi İHA’yı engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/lavrov-kiev-rejimi-milyonlarca-siradan-ukrayna-vatandasinin-hayatini-feda-etmeye-hazir-1105202664.html
rusya
ukrayna
donbass
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/16/1105203891_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_df0a4cd172bccc9e993863810f3fd667.jpg
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars

Ukrayna ordusunun kullandığı altyapı vuruldu: Son bir günde bin 100’den fazla militan etkisiz hale getirildi

13:49 22.04.2026 (güncellendi: 13:50 22.04.2026)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2026
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapısı tesislerine saldırı düzenlendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji,kara ve deniz ulaşım altyapı tesislerini, uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve uçurulduğu yerleri, ayrıca 131 farkı noktadaki Ukrayna silahlı oluşumlarının ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde 1120 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 14 zırhlı savaş aracı, bir çoklu roketatar, 14 top ve 64 savaş otomobili imha edildi.
Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna’ya ait bir insansız hücumbot vuruldu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombasını, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 368 uçak tipi İHA’yı engelledi.
Собрание членов Российского совета по международным делам в Москве - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2026
Lavrov: Kiev rejimi, milyonlarca sıradan Ukrayna vatandaşının hayatını feda etmeye hazır
