Lavrov: Kiev rejimi, milyonlarca sıradan Ukrayna vatandaşının hayatını feda etmeye hazır
Kiev rejiminin, Batı'daki efendilerinin çıkarları uğruna milyonlarca sıradan Ukrayna vatandaşının hayatını feda etmeye hazır olduğunu dile getiren Lavrov... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T13:18+0300
2026-04-22T13:20+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
ukrayna
ortadoğu
batı
ukrayna ortodoks kilisesi
Lavrov: Kiev rejimi, milyonlarca sıradan Ukrayna vatandaşının hayatını feda etmeye hazır
13:18 22.04.2026 (güncellendi: 13:20 22.04.2026)
Kiev rejiminin, Batı'daki efendilerinin çıkarları uğruna milyonlarca sıradan Ukrayna vatandaşının hayatını feda etmeye hazır olduğunu dile getiren Lavrov, Ortadoğu ve Ukrayna'daki çatışmaların Batı tarafından organize edildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortodoks Paskalyası vesilesiyle düzenlediği bir etkinlikte konuştu.
Lavrov, “Kiev'de iktidarı ele geçiren rejim, Batı'daki efendilerinin çıkarları uğruna milyonlarca sıradan Ukraynalının hayatını feda etmeye hazır” ifadesini kullandı.
Bunun sebepleri arasında, siyasi elitin manevi ve medeni kökleri reddetmesinin olduğuna dikkat çeken Rus diplomat, “On yıldan uzun bir süredir Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne yönelik zulüm devam ediyor. Bu zulümler arasında kiliselerinin ele geçirilmesi, vandalizm ve din adamları ile cemaat üyelerine yönelik saldırılar yer alıyor” dedi.
‘Batı tarafından organize edildi’
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ortadoğu’daki çatışmaya da değindi:
Huzursuzluk ve endişe sadece batı sınırlarımızla sınırlı değil, Ortadoğu da uzun yıllardır bu durumun pençesinde. Ukrayna krizi gibi bu çatışmaların çoğu, dünyayı Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'daki başkentlerin sömürgecilik karşıtı bakış açısıyla gören jeopolitik mühendisler tarafından kurgulandı.
‘Rusya yüzyıllardır çeşitli inançlara ev sahipliği yapıyor’
Lavrov, Rusya’da yaşayan mezhepler arasındaki uyuma dikkat çekerek şunu dedi:
Yüzyıllar boyunca ülkemiz, çeşitli inanç ve kültürlerin temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. Etnik ve dinlerarası uyum, iç siyasi istikrarımızın ve uluslararası arenadaki gücümüzün temel unsurları oldu ve olmaya devam ediyor.