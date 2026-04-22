Lavrov: Kiev rejimi, milyonlarca sıradan Ukrayna vatandaşının hayatını feda etmeye hazır

Lavrov: Kiev rejimi, milyonlarca sıradan Ukrayna vatandaşının hayatını feda etmeye hazır

Kiev rejiminin, Batı'daki efendilerinin çıkarları uğruna milyonlarca sıradan Ukrayna vatandaşının hayatını feda etmeye hazır olduğunu dile getiren Lavrov... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T13:18+0300

2026-04-22T13:18+0300

2026-04-22T13:20+0300

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortodoks Paskalyası vesilesiyle düzenlediği bir etkinlikte konuştu.Lavrov, “Kiev'de iktidarı ele geçiren rejim, Batı'daki efendilerinin çıkarları uğruna milyonlarca sıradan Ukraynalının hayatını feda etmeye hazır” ifadesini kullandı.Bunun sebepleri arasında, siyasi elitin manevi ve medeni kökleri reddetmesinin olduğuna dikkat çeken Rus diplomat, “On yıldan uzun bir süredir Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne yönelik zulüm devam ediyor. Bu zulümler arasında kiliselerinin ele geçirilmesi, vandalizm ve din adamları ile cemaat üyelerine yönelik saldırılar yer alıyor” dedi.‘Batı tarafından organize edildi’Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ortadoğu’daki çatışmaya da değindi:‘Rusya yüzyıllardır çeşitli inançlara ev sahipliği yapıyor’Lavrov, Rusya’da yaşayan mezhepler arasındaki uyuma dikkat çekerek şunu dedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/yemenli-siyaset-uzmani-modern-bati-somurgeciliginin-araclari-ahlaksiz-ve-tum-kurallari-ihlal-ediyor-1105201875.html

rusya

ukrayna

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, ortadoğu, batı, ukrayna ortodoks kilisesi