Türkiye'den İran'a destek: 6 tır yola çıkıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye, İran'a gönderilmek üzere ilaç ve tıbbi sarf malzemesi taşıyan 6 tırı 24 Nisan'da yola çıkarıyor. 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T20:07+0300
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilaç ve tıbbi sarf malzemesi yüklü 6 tırlık yardım konvoyunun 24 Nisan’da Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran’a gönderileceğini açıkladı.Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sağlık alanında dayanışma anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayarak, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.Hazırlanan yardım konvoyunun komşu ülke İran’a ulaştırılacağını ifade eden Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin sınırları aşan bir dayanışma gerektirdiğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/kalibaftan-sert-ateskes-cikisi-bu-kadar-acik-ihlal-durumunda-hurmuzun-acilmasi-mumkun-degil--1105213261.html
