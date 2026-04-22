İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'den İran'a destek: 6 tır yola çıkıyor
Türkiye'den İran'a destek: 6 tır yola çıkıyor
Türkiye, İran’a gönderilmek üzere ilaç ve tıbbi sarf malzemesi taşıyan 6 tırı 24 Nisan’da yola çıkarıyor. 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T20:07+0300
2026-04-22T20:07+0300
türki̇ye
kemal memişoğlu
türkiye
i̇ran
i̇srail
savaş
savaş bakanlığı
savaş bakanı
savaş uçağı
savaş gemisi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilaç ve tıbbi sarf malzemesi yüklü 6 tırlık yardım konvoyunun 24 Nisan’da Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran’a gönderileceğini açıkladı.Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sağlık alanında dayanışma anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayarak, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.Hazırlanan yardım konvoyunun komşu ülke İran’a ulaştırılacağını ifade eden Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin sınırları aşan bir dayanışma gerektirdiğine dikkat çekti.
türki̇ye
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kemal memişoğlu, türkiye, i̇ran, i̇srail, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi
kemal memişoğlu, türkiye, i̇ran, i̇srail, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi

Türkiye'den İran'a destek: 6 tır yola çıkıyor

20:07 22.04.2026
© AA
Sağlık Bakanlığı Tırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2026
Türkiye, İran’a gönderilmek üzere ilaç ve tıbbi sarf malzemesi taşıyan 6 tırı 24 Nisan’da yola çıkarıyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilaç ve tıbbi sarf malzemesi yüklü 6 tırlık yardım konvoyunun 24 Nisan’da Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran’a gönderileceğini açıkladı.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sağlık alanında dayanışma anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayarak, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.
Hazırlanan yardım konvoyunun komşu ülke İran’a ulaştırılacağını ifade eden Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin sınırları aşan bir dayanışma gerektirdiğine dikkat çekti.
