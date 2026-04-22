https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/turkiyeden-irana-destek-6-tir-yola-cikiyor-1105213758.html

Türkiye'den İran'a destek: 6 tır yola çıkıyor

Türkiye'den İran'a destek: 6 tır yola çıkıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye, İran’a gönderilmek üzere ilaç ve tıbbi sarf malzemesi taşıyan 6 tırı 24 Nisan’da yola çıkarıyor. 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T20:07+0300

2026-04-22T20:07+0300

2026-04-22T20:07+0300

türki̇ye

kemal memişoğlu

türkiye

i̇ran

i̇srail

savaş

savaş bakanlığı

savaş bakanı

savaş uçağı

savaş gemisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/16/1105213431_7:0:1235:691_1920x0_80_0_0_e683881451904cbd5c9b13df89676adf.jpg

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilaç ve tıbbi sarf malzemesi yüklü 6 tırlık yardım konvoyunun 24 Nisan’da Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran’a gönderileceğini açıkladı.Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sağlık alanında dayanışma anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayarak, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.Hazırlanan yardım konvoyunun komşu ülke İran’a ulaştırılacağını ifade eden Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin sınırları aşan bir dayanışma gerektirdiğine dikkat çekti.

türki̇ye

i̇ran

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal memişoğlu, türkiye, i̇ran, i̇srail, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi