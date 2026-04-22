Kalibaf’tan sert ateşkes çıkışı: Bu kadar açık ihlal durumunda, Hürmüz'ün açılması mümkün değil
Kalibaf’tan sert ateşkes çıkışı: Bu kadar açık ihlal durumunda, Hürmüz'ün açılması mümkün değil
Muhammed Bakır Kalibaf, ateşkesin ancak deniz ablukasının sona ermesi ve ‘Siyonist savaş kışkırtıcılığının’ durdurulması halinde anlamlı olacağını söyledi... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T19:52+0300
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X üzerinden yaptığı paylaşımda ateşkes tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalibaf, ‘tam bir ateşkesin’ ancak deniz ablukasıyla ihlal edilmediği ve küresel ekonominin ‘rehin alınmadığı’ bir ortamda anlam ifade edeceğini belirtti:ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'ın müzakere masasına oturmayı 'mevcut koşullarda kabul etmemesi' üzerine ateşkesin süresini uzattığını duyurmuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muhammed bakır kalibaf, haberler, i̇ran, hürmüz boğazı, donald trump

Kalibaf’tan sert ateşkes çıkışı: Bu kadar açık ihlal durumunda, Hürmüz'ün açılması mümkün değil

19:52 22.04.2026
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handoutİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2026
© AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handout
Muhammed Bakır Kalibaf, ateşkesin ancak deniz ablukasının sona ermesi ve ‘Siyonist savaş kışkırtıcılığının’ durdurulması halinde anlamlı olacağını söyledi. Kalibaf, Hürmüz Boğazı’nın açılmasının da buna bağlı olduğunu vurguladı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X üzerinden yaptığı paylaşımda ateşkes tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kalibaf, ‘tam bir ateşkesin’ ancak deniz ablukasıyla ihlal edilmediği ve küresel ekonominin ‘rehin alınmadığı’ bir ortamda anlam ifade edeceğini belirtti:

‘Tam bir ateşkes, ancak deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınarak ihlal edilmediği ve Siyonistlerin tüm cephelerdeki savaş kışkırtıcılığının durdurulduğu takdirde anlam ifade eder. Ateşkesin bu denli açık biçimde ihlal edildiği bir durumda, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması mümkün değildir.’

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'ın müzakere masasına oturmayı 'mevcut koşullarda kabul etmemesi' üzerine ateşkesin süresini uzattığını duyurmuştu.
loader
Заголовок открываемого материала