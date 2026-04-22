Trump’a onayda yeni dip: Anketler yüzde 32’ye kadar düştü
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Donald Trump'ın onay oranı, ekonomiyi yönetme biçimi ve İran'daki savaş konusundaki eleştirilerin artmasıyla ikinci döneminde yeni bir dip noktası olan yüzde 32'ye düştü. Detaylar haberde...
2026-04-22T12:13+0300
ABD Başkan Donald Trump'ın onay oranı, ekonomiyi yönetme biçimi ve İran'daki savaş konusundaki eleştirilerin artmasıyla ikinci döneminde yeni bir dip noktası olan yüzde 32'ye düştü. Onaylamayanların oranı ise yüzde 67'ye yükseldi.
Çok sayıda anket, partiler arası tutarlı düşüşler gösteriyor, özellikle bağımsızlar ve genç seçmenler arasında ciddi kayıplar yaşanıyor. Bu düşüş, Trump'ın 2024'te kazandığı eyalet ve bölgelerde bile, yaklaşan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin şansını tehdit ediyor.
Bu hafta yayınlanan, aralarında American Research Grubu ve AP-NORC'nin de bulunduğu birçok anket, Trump'ın onay oranını yüzde 32 ile yüzde 36 arasında gösterirken, ABD başkanını onaylamayanların oranı yüzde 67'ye kadar çıktı.
Amerika merkezli CNN'in anketler arası anketi, ortalama onaylamama oranının yüzde 62 olduğunu gösteriyor. Bu oran, 2017'deki ve 6 Ocak 2021 sonrasındaki en kötü dönemlerini bile geride bırakıyor. Sürekli düşüş eğilimi, George W. Bush'un Irak savaşı sırasındaki düşüşünü yansıtıyor ve İran da şimdi benzer bir rol oynayarak desteği azaltıyor.
Anketler, Trump'ın ekonomi konusundaki onay oranının yüzde 30-31 civarına düştüğünü, enflasyon konusundaki hoşnutsuzluğun ise yüzde 70'e yakın olduğunu gösteriyor.
İran savaşı da aynı derecede popüler değil.
Amerikalıların yaklaşık üçte ikisi onun bu konudaki tutumuna karşı çıkıyor. Kamuoyunda çatışmayla bağlantılı olarak algılanan yükselen benzin fiyatları, memnuniyetsizliği daha da artırdı; seçmenlerin yüzde 65'i yakıt fiyatlarından Trump'ı sorumlu tutuyor.