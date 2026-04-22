https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/trumpa-onayda-yeni-dip-anketler-yuzde-32ye-kadar-dustu-1105200591.html

Trump’a onayda yeni dip: Anketler yüzde 32’ye kadar düştü

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Donald Trump'ın onay oranı, ekonomiyi yönetme biçimi ve İran'daki savaş konusundaki eleştirilerin artmasıyla ikinci döneminde yeni bir dip noktası olan yüzde 32'ye düştü. Detaylar haberde...

2026-04-22T12:13+0300

dünya

donald trump

anket

cnn

abd

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/16/1105200437_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ecbc4c86843f178f6ef273963e4956da.jpg

Çok sayıda anket, partiler arası tutarlı düşüşler gösteriyor, özellikle bağımsızlar ve genç seçmenler arasında ciddi kayıplar yaşanıyor. Bu düşüş, Trump'ın 2024'te kazandığı eyalet ve bölgelerde bile, yaklaşan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin şansını tehdit ediyor.Bu hafta yayınlanan, aralarında American Research Grubu ve AP-NORC'nin de bulunduğu birçok anket, Trump'ın onay oranını yüzde 32 ile yüzde 36 arasında gösterirken, ABD başkanını onaylamayanların oranı yüzde 67'ye kadar çıktı.Amerika merkezli CNN'in anketler arası anketi, ortalama onaylamama oranının yüzde 62 olduğunu gösteriyor. Bu oran, 2017'deki ve 6 Ocak 2021 sonrasındaki en kötü dönemlerini bile geride bırakıyor. Sürekli düşüş eğilimi, George W. Bush'un Irak savaşı sırasındaki düşüşünü yansıtıyor ve İran da şimdi benzer bir rol oynayarak desteği azaltıyor.Düşüşü neler tetikliyor?Anketler, Trump'ın ekonomi konusundaki onay oranının yüzde 30-31 civarına düştüğünü, enflasyon konusundaki hoşnutsuzluğun ise yüzde 70'e yakın olduğunu gösteriyor.İran savaşı da aynı derecede popüler değil. Amerikalıların yaklaşık üçte ikisi onun bu konudaki tutumuna karşı çıkıyor. Kamuoyunda çatışmayla bağlantılı olarak algılanan yükselen benzin fiyatları, memnuniyetsizliği daha da artırdı; seçmenlerin yüzde 65'i yakıt fiyatlarından Trump'ı sorumlu tutuyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

