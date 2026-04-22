ÖTV’siz araçta yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı, detaylar belli oldu
Engelli bireylerin ÖTV'siz araç alımına ilişkin beklenen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan ve... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
ÖTV'siz araç yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi’nden muaf şekilde araç alımına ilişkin detaylar netleşirken, uzun süredir beklenen başvuru süreci de resmen başladı.Yeni düzenleme, özellikle ortopedik engeli bulunan ve sürücü belgesi alamayan bireyleri kapsayan önemli değişiklikler içeriyor.Kimler yararlanabilecek?Yayımlanan tebliğe göre, engel oranı yüzde 90’ın altında olup ortopedik engeli yüzde 40 ve üzerinde olan ve bu engel nedeniyle sürücü belgesi alamayan bireyler ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.Düzenleme, bu gruptaki bireyler için araç alımında önemli bir kolaylık sağlıyor.Başvuru süreci nasıl i̇şleyecek?Başvuru yapmak isteyenler, gerekli belgelerle birlikte vergi dairesine müracaat edecek.Başvuru kapsamında:vergi dairesine sunulacak.Vergi dairesi, başvuruyu inceleyerek kişinin ortopedik engel oranını ve ehliyet durumunu değerlendirecek.Engel oranı nasıl hesaplanacak?Yönetmelikte engel oranının nasıl değerlendirileceği de ayrıntılı şekilde açıklandı:"Ortopedik engel oranı, malul veya engellinin sadece ortopedik engeli bulunması halinde, engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen orandır. Malul veya engellinin ortopedik engeli dışında başka engeli bulunması halinde, istisnadan yararlanılabilmesi için engellilik sağlık kurulu raporunda yer alan ortopedik engel teşhisinin karşısındaki engel oranının yüzde 40 ve üzerinde olması gerekir."Ayrıca birden fazla ortopedik engelin bulunması durumunda oranların belirli yöntemlerle toplanacağı ifade edildi.Vergi dairesi i̇nceleme yapacakBaşvuru sonrası vergi dairesi, sağlık raporunu ve belgeleri inceleyecek.Gerekli şartların sağlanması durumunda, istisnanın uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” düzenlenerek başvuru sahibine verilecek.Araç alımında şartlar neler?Düzenlemeye göre ÖTV muafiyetli araç alımında bazı kriterler bulunuyor:Bu şartları sağlayan araçlar ÖTV’siz olarak satın alınabilecek.Hangi araçlar alınabilecek?Yeni düzenleme kapsamında:Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik doğrultusunda, bu hak 10 yılda bir defaya mahsus uygulanacak.Bu düzenleme, engelli bireylerin ulaşım imkanlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.
