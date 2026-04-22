TBMM’de kabul edildi: Babalık izni 10 güne çıkarıldı
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle babalık izni erkek işçiler için de 10 güne çıkarıldı. Teklif kapsamında TSK kadın personeline doğum izni 24 haftaya yükseltilirken, sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik yeni kurallar getirildi, çocukların korunmasına yönelik önemli adımlar atıldı.
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında önemli düzenlemeler kabul edildi.
Babalık izni ile ilgili yapılan değişiklikle, daha önce sadece devlet memurlarına tanınan 10 günlük babalık izni, artık erkek işçiler için de geçerli olacak. Böylece babalık izninde eşitlik sağlanmış oldu.
TSK kadın personeline doğum i̇zni artışı
Düzenleme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Sahil Güvenlik ve Jandarma kanunlarında da değişikliğe gidildi.
Buna göre kadın personele verilen ücretli doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya, toplam doğum izni süresi ise 24 haftaya çıkarıldı.
Suçlulara çocuk alanlarında çalışma yasağı
Kabul edilen maddeler arasında çocukların korunmasına yönelik önemli bir düzenleme de yer aldı.
Buna göre;
Cinsel saldırı
Çocukların cinsel istismarı
Uyuşturucu ticareti
Fuhuş ve insan ticareti
Kasten öldürme
suçlarından kesinleşmiş hüküm giyen kişiler, çocukların yoğun bulunduğu alanlarda çalışamayacak. Bu kişilere iş yeri açma ve işletme izni de verilmeyecek.
Oyun platformlarına yeni kurallar
Yeni düzenleme ile oyun platformları için de önemli yükümlülükler getirildi.
Platformlar, uygun şekilde derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak. Ancak, derecelendirme yapılmamış içerikler en yüksek yaş kriterine göre sınıflandırılarak sunulabilecek.
Ayrıca platformlar, uygun olmayan içerikleri kaldırmakla yükümlü olacak.
Sosyal medya düzenlemesi ve çocuk koruması
Düzenleme kapsamında sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik yeni kurallar getirildi.
📌 15 yaş altındaki çocuklara hizmet verilemeyecek
📌 15 yaş üstü çocuklar için özel ve ayrıştırılmış hizmet sunulacak
📌 Ebeveyn kontrol araçları zorunlu olacak
📌 15 yaş üstü çocuklar için özel ve ayrıştırılmış hizmet sunulacak
📌 Ebeveyn kontrol araçları zorunlu olacak
Bu araçlar sayesinde hesap kontrolü, harcama onayı ve kullanım süresi sınırlaması gibi önlemler uygulanabilecek.
Ağ sağlayıcılara ağır yaptırımlar
Yeni kurallara uymayan sosyal ağ sağlayıcıları için ciddi yaptırımlar öngörülüyor.
Kararların en geç 1 saat içinde uygulanması zorunlu olacak
İhlal durumunda küresel cironun yüzde 3’üne kadar ceza kesilebilecek
Ceza ödenmezse reklam yasağı uygulanacak
Devamında internet bant genişliği yüzde 50 daraltılabilecek