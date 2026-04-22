https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/tbmmde-kabul-edildi-babalik-izni-10-gune-cikarildi-1105196346.html

TBMM’de kabul edildi: Babalık izni 10 güne çıkarıldı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle babalık izni erkek işçiler için de 10 güne çıkarıldı. Teklif kapsamında TSK kadın personeline doğum izni 24...

2026-04-22T09:47+0300

türki̇ye

sosyal medya

doğum izni

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092253155_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_c674755832537c1ef417c6c9a9ea674b.jpg

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında önemli düzenlemeler kabul edildi.Babalık izni ile ilgili yapılan değişiklikle, daha önce sadece devlet memurlarına tanınan 10 günlük babalık izni, artık erkek işçiler için de geçerli olacak. Böylece babalık izninde eşitlik sağlanmış oldu.TSK kadın personeline doğum i̇zni artışıDüzenleme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Sahil Güvenlik ve Jandarma kanunlarında da değişikliğe gidildi.Buna göre kadın personele verilen ücretli doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya, toplam doğum izni süresi ise 24 haftaya çıkarıldı.Suçlulara çocuk alanlarında çalışma yasağıKabul edilen maddeler arasında çocukların korunmasına yönelik önemli bir düzenleme de yer aldı.Buna göre;suçlarından kesinleşmiş hüküm giyen kişiler, çocukların yoğun bulunduğu alanlarda çalışamayacak. Bu kişilere iş yeri açma ve işletme izni de verilmeyecek.Oyun platformlarına yeni kurallarYeni düzenleme ile oyun platformları için de önemli yükümlülükler getirildi.Platformlar, uygun şekilde derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak. Ancak, derecelendirme yapılmamış içerikler en yüksek yaş kriterine göre sınıflandırılarak sunulabilecek.Ayrıca platformlar, uygun olmayan içerikleri kaldırmakla yükümlü olacak.Sosyal medya düzenlemesi ve çocuk korumasıDüzenleme kapsamında sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik yeni kurallar getirildi.📌 15 yaş altındaki çocuklara hizmet verilemeyecek📌 15 yaş üstü çocuklar için özel ve ayrıştırılmış hizmet sunulacak📌 Ebeveyn kontrol araçları zorunlu olacakBu araçlar sayesinde hesap kontrolü, harcama onayı ve kullanım süresi sınırlaması gibi önlemler uygulanabilecek.Ağ sağlayıcılara ağır yaptırımlarYeni kurallara uymayan sosyal ağ sağlayıcıları için ciddi yaptırımlar öngörülüyor.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

sosyal medya, doğum izni