Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'na saldırı hazırlığındaki şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Moskova’da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 1981 doğumlu şüphelinin, Rusya’da yasaklı olan Ukraynalı terör gruplarıyla işbirliği içinde olduğu... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T10:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
ukrayna
moskova
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
casus
ukrayna
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, ukrayna, moskova, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, casus
10:40 22.04.2026
© Sputnik / Natalya SeliverstovaFSB'nin Moskova'daki genel merkez binası
Abone ol
Moskova’da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 1981 doğumlu şüphelinin, Rusya’da yasaklı olan Ukraynalı terör gruplarıyla işbirliği içinde olduğu belirlendi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna merkezli terör örgütlerinin talimatıyla Moskova’daki askeri tesislere yönelik bombalı saldırı hazırlığı yapan bir Rus vatandaşının suçüstü yakalandığını duyurdu.

FSB'den yapılan açıklamada, şahsın kendi inisiyatifiyle militanlarla temasa geçtiği ve aldığı talimatlar doğrultusunda el yapımı patlayıcı kullanarak Rusya Savunma Bakanlığı'na ait tesislerin yakınında terör eylemi gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.

Operasyon sırasında zanlının üzerinden, saldırı talimatlarını aldığı ve koordinatörlerle iletişim kurduğu akıllı telefonu ele geçirildi.

'Savaşmak için Ukrayna'ya kaçacaktı'

Soruşturma derinleştirildikçe zanlının saldırı sonrasına dair planları da gün yüzüne çıktı.

Güvenlik birimleri tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından zanlıya Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne karşı çatışmalara katılmak üzere Ukrayna'ya tahliye sözü verildiği belirtildi.

Yakalanan şahıs hakkında terör eylemi hazırlığı suçlamasıyla yasal süreç başlatılırken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
UKRAYNA KRİZİ
08:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
