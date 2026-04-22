Rusya Savunma Bakanlığı'na saldırı hazırlığındaki şüpheli yakalandı
© Sputnik / Natalya SeliverstovаFSB'nin Moskova'daki genel merkez binası
Moskova’da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 1981 doğumlu şüphelinin, Rusya’da yasaklı olan Ukraynalı terör gruplarıyla işbirliği içinde olduğu belirlendi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna merkezli terör örgütlerinin talimatıyla Moskova’daki askeri tesislere yönelik bombalı saldırı hazırlığı yapan bir Rus vatandaşının suçüstü yakalandığını duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamada, şahsın kendi inisiyatifiyle militanlarla temasa geçtiği ve aldığı talimatlar doğrultusunda el yapımı patlayıcı kullanarak Rusya Savunma Bakanlığı'na ait tesislerin yakınında terör eylemi gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.
Operasyon sırasında zanlının üzerinden, saldırı talimatlarını aldığı ve koordinatörlerle iletişim kurduğu akıllı telefonu ele geçirildi.
'Savaşmak için Ukrayna'ya kaçacaktı'
Soruşturma derinleştirildikçe zanlının saldırı sonrasına dair planları da gün yüzüne çıktı.
Güvenlik birimleri tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından zanlıya Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne karşı çatışmalara katılmak üzere Ukrayna'ya tahliye sözü verildiği belirtildi.
Yakalanan şahıs hakkında terör eylemi hazırlığı suçlamasıyla yasal süreç başlatılırken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
