Rus ordusu hakkında bilgi topluyordu: Kırım’da Ukrayna askeri istihbarat ajanı yakalandı
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nde, Rus ordusunun konumları ile ilgili bilgi toplayan Ukrayna ajanının yakalandığı belirtildi. 22.04.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da Rusya vatandaşı Ukrayna ajanının yakalandığını duyurdu. Volgograd sakini bu kişinin, Rus ordu birimlerinin Sivastopol şehrindeki konumlarıyla ilgili bilgileri toplayarak Ukrayna istihbaratına ilettiği bildirildi.FSB’nin açıklamasında, “Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı olduğu tespit edilen bir ajanın yasadışı faaliyetleri durduruldu. Volgograd Bölgesi'nde ikamet eden, 1995 doğumlu bu kişinin kendi isteğiyle Ukrayna istihbarat servisinin bir temsilcisiyle temasa geçtiği ve küratörünün talimatları doğrultusunda Rusya Savunma Bakanlığı birliklerinin Sivastopol şehrinde konumlarıyla ilgili bilgileri toplayıp ilettiği belirlendi” ifadesi kullanıldı.Tutuklanan kişi hakkında vatana ihanetten ceza davası açıldı.
