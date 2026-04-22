https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/rus-ordusu-hakkinda-bilgi-topluyordu-kirimda-ukrayna-askeri-istihbarat-ajani-yakalandi-1105197615.html

Rus ordusu hakkında bilgi topluyordu: Kırım’da Ukrayna askeri istihbarat ajanı yakalandı

Rus ordusu hakkında bilgi topluyordu: Kırım’da Ukrayna askeri istihbarat ajanı yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nde, Rus ordusunun konumları ile ilgili bilgi toplayan Ukrayna ajanının yakalandığı belirtildi. 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T10:12+0300

2026-04-22T10:12+0300

2026-04-22T10:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

kırım

sivastopol

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rusya savunma bakanlığı

volgograd bölgesi

ajan

i̇stihbarat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38d7fa548ef7bef6c08d5a92b30142f6.jpg

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da Rusya vatandaşı Ukrayna ajanının yakalandığını duyurdu. Volgograd sakini bu kişinin, Rus ordu birimlerinin Sivastopol şehrindeki konumlarıyla ilgili bilgileri toplayarak Ukrayna istihbaratına ilettiği bildirildi.FSB’nin açıklamasında, “Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı olduğu tespit edilen bir ajanın yasadışı faaliyetleri durduruldu. Volgograd Bölgesi'nde ikamet eden, 1995 doğumlu bu kişinin kendi isteğiyle Ukrayna istihbarat servisinin bir temsilcisiyle temasa geçtiği ve küratörünün talimatları doğrultusunda Rusya Savunma Bakanlığı birliklerinin Sivastopol şehrinde konumlarıyla ilgili bilgileri toplayıp ilettiği belirlendi” ifadesi kullanıldı.Tutuklanan kişi hakkında vatana ihanetten ceza davası açıldı.

rusya

ukrayna

kırım

sivastopol

volgograd bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, kırım, sivastopol, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya savunma bakanlığı, volgograd bölgesi, ajan, i̇stihbarat