Rus Dışişleri: NATO'nun nükleer hamlelerine karşı stratejik önlemler alıyoruz

NATO’nun nükleer kapasitesini kontrolsüz şekilde artırması karşısında Rusya'dan gelen tepkilere bir yenisi daha eklendi. Gruşko, Moskova'nın bu durumu nükleer... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T16:44+0300

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO’nun nükleer kapasitesini kontrolsüz şekilde artırmasının Moskova için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu durumun ülkenin nükleer caydırıcılık stratejisine doğrudan yansıtılacağını belirtti.Sputnik'e konuşan Gruşko, Batı ittifakının askeri kapasitesindeki artışın Moskova tarafından titizlikle analiz edildiğini söyledi.NATO ülkelerinin nükleer potansiyellerini sınırsızca büyütme girişimlerinin cevapsız kalmayacağını ifade eden Gruşko, "Bu çerçevede ülkemiz için ortaya çıkan tüm potansiyel tehditler, Rus nükleer caydırıcılık kuvvetlerinin gelişim stratejisi kapsamında dikkate alınacaktır" açıklamasında bulundu.Rus diplomata göre bu süreç, Rusya’nın askeri planlama ve savunma yapılanmasında yeni hesaplamalar yapmasını zorunlu kılıyor.'Avrupa'da nükleer retorik tırmanıyor'Avrupa genelinde gözlemlenen geniş çaplı militarizasyonun İngiltere ve Fransa’nın nükleer planlarıyla desteklendiğine dikkat çeken Gruşko, Paris’in son dönemdeki tutumunu eleştirdi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkesinin nükleer cephaneliğini tüm Avrupa kıtasını koruyacak şekilde genişletme ve stratejik hava kuvvetlerini bölge geneline yayma girişimlerini değerlendiren Gruşko, "Paris’in nükleer retoriğinin kime hitap ettiği ve bu alandaki pratik adımlarının kime karşı yöneltildiği oldukça açık bir şekilde görülmektedir" diyerek Batı’nın nükleer stratejisine tepki gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/lubnanli-uzman-ucm-batinin-hegemonyasini-guclendirmek-icin-kullandigi-itaatkar-bir-arac-1105206358.html

