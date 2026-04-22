Putin, Seyşeller Cumhurbaşkanı Ermini ile ikili işbirliğini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Seyşeller Cumhurbaşkanı Patrik Ermini ile Kremlin’de bir araya gelerek iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
17:26 22.04.2026
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Seyşeller Cumhurbaşkanı Patrik Ermini ile Kremlin’de bir araya gelerek iki ülke arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımları görüştü.
Kremlin’de yapılan görüşmede ticari-ekonomik ilişkiler, turizm, BM’de işbirliği ve Rusya-Afrika Forumu ele alındı; Seyşeller 2026’da Moskova’da büyükelçilik açmayı planlıyor.
Putin, görüşmede Rusya ile Seyşeller arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin hacminin şimdilik mütevazı olduğunu belirterek, “Üzerinde çalışacağımız çok alan var, bu açıdan ziyaretiniz son derece zamanında” dedi.
Rus lider, son yıllarda Rus turistlerin Seyşeller’e yönelik ilgisinin arttığını ve bu eğilimin devam etmesini beklediğini vurgulayarak, ülkenin benzersiz kültürünün Ruslar için önemli bir çekim unsuru olduğuna dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Ermini ise Rusların, Seyşeller’e giden turistler arasında büyük bir paya sahip olduğunu belirterek, özellikle Orta Doğu’daki çatışmaların yoğunlaştığı dönemde “Aeroflot”un seferleri sürdürmesinin kritik rol oynadığını ifade etti.
Putin, görüşmede ayrıca Seyşeller’in BM’de Moskova’nın birçok girişimine verdiği destek için teşekkür ederek, ülkeyi yaklaşan Rusya-Afrika Forumu’na katılmaya davet etti.
Kremlin Basın Servisi, toplantı öncesi yaptığı açıklamada Seyşeller’i Afrika kıtasında Rusya’nın önemli ortaklarından biri olarak nitelendirdi. Seyşeller’in 2026 yılında Rusya’da büyükelçilik açmayı planladığı bilgisi de paylaşıldı.
