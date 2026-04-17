Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle BDT ülkeleriyle ilişkileri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerle ilişkileri ele... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T17:29+0300

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya’nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerle yürüttüğü iş birliği konularını ele aldı.Rus lider, Rusya ile BDT ülkeleri arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığını belirterek, bu çerçevede insani alandaki bağların da özel bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.“Rusya’nın BDT ülkeleriyle, insani alan da dahil olmak üzere, onlarca yıldır oluşmuş özel ilişkileri var” diyen Putin, bu yaklaşımın tarihsel nedenlere dayandığını ve bu ülkelerle özellikle ekonomik iş birliğinin çok geniş bir hacme ulaştığını ifade etti.Putin, “Bizim için bu ülkelere yönelik her zaman özel bir yaklaşım vardı, var ve eminim ki olacak. Bu hem tarihsel gerekçelerle hem de bu ülkelerle, ekonomik iş birliği alanı da dahil olmak üzere, yürütülen çok büyük hacimli çalışmalar nedeniyle böyle” ifadelerini kullandı.Güvenlik Konseyi’nin 3 Nisan’da yapılan bir önceki toplantısında ise terörizmin finansmanı ve diğer suç faaliyetleriyle mücadele konuları ele alınmıştı.

