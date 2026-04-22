https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/putin-rus-sporcular-uluslararasi-arenaya-guclu-bir-sekilde-geri-donuyor-1105214554.html

Putin: Rus sporcular uluslararası arenaya güçlü bir şekilde geri dönüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus sporcuların uluslararası spor arenasına güçlü bir şekilde geri döndüğünü söyledi. 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T21:25+0300

dünya

vladimir putin

kremlin

rusya

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

dubai

spor

olimpiyatlar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/13/1095520881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_219f15fea43ac7eb7a4b1567ba9bdc66.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus sporcuların uluslararası müsabakalara başarıyla ve onurlu bir şekilde geri döndüğünü belirtti. Rus lider, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) geçmişteki men kararını "korkakça ve utanç verici" olarak nitelendirerek, bu kararın olimpiyat hareketine büyük zarar verdiğini ifade etti.Kremlin'de Dünya Boks Şampiyonası'nın galipleri ve madalya sahipleriyle bir araya gelen Putin, "Rusya, dünya spor arenalarına kademeli olarak ve oldukça onurlu bir şekilde geri dönüyor" diye konuştu.Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rus sporcuları müsabakalardan men kararının "korkakça ve utanç verici" olduğunu vurgulayan Putin, bu kararın olimpiyat hareketine büyük zarar verdiğini belirtti. Rus lider, Rusya'nın organizasyonun yeni yönetiminin durumu düzelteceğini umduğunu da sözlerine ekledi.Putin, Dubai'deki müsabakalarda elde ettikleri başarıdan dolayı boksörleri tebrik ederek, ülkenin dünya sporundaki konumunu güçlendirme konusundaki katkılarına dikkat çekti. Ayrıca, Rus sporcuların önünde milli bayrakları ve marşları eşliğinde kazanılacak daha pek çok zafer olduğunu ifade etti.Konuşmasının ardından Putin, Rusya Boks Federasyonu İcra Komitesi Başkanı Umar Kremlev, Federasyon Genel Sekreteri Aleksandr Besputin ve karma dövüş sanatları sporcusu Pyotr Yan’a ödüllerini takdim etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/dunya-su-sporlari-federasyonu-rus-sporcularin-kendi-bayraklari-ve-milli-marslariyla-yarismalarina-1104983068.html

rusya

dubai

Sputnik Türkiye

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

