Putin: Rus sporcular uluslararası arenaya güçlü bir şekilde geri dönüyor
Putin: Rus sporcular uluslararası arenaya güçlü bir şekilde geri dönüyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus sporcuların uluslararası spor arenasına güçlü bir şekilde geri döndüğünü söyledi. 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T21:25+0300
2026-04-22T21:25+0300
2026-04-22T21:25+0300
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus sporcuların uluslararası müsabakalara başarıyla ve onurlu bir şekilde geri döndüğünü belirtti. Rus lider, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) geçmişteki men kararını "korkakça ve utanç verici" olarak nitelendirerek, bu kararın olimpiyat hareketine büyük zarar verdiğini ifade etti.Kremlin'de Dünya Boks Şampiyonası'nın galipleri ve madalya sahipleriyle bir araya gelen Putin, "Rusya, dünya spor arenalarına kademeli olarak ve oldukça onurlu bir şekilde geri dönüyor" diye konuştu.Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rus sporcuları müsabakalardan men kararının "korkakça ve utanç verici" olduğunu vurgulayan Putin, bu kararın olimpiyat hareketine büyük zarar verdiğini belirtti. Rus lider, Rusya'nın organizasyonun yeni yönetiminin durumu düzelteceğini umduğunu da sözlerine ekledi.Putin, Dubai'deki müsabakalarda elde ettikleri başarıdan dolayı boksörleri tebrik ederek, ülkenin dünya sporundaki konumunu güçlendirme konusundaki katkılarına dikkat çekti. Ayrıca, Rus sporcuların önünde milli bayrakları ve marşları eşliğinde kazanılacak daha pek çok zafer olduğunu ifade etti.Konuşmasının ardından Putin, Rusya Boks Federasyonu İcra Komitesi Başkanı Umar Kremlev, Federasyon Genel Sekreteri Aleksandr Besputin ve karma dövüş sanatları sporcusu Pyotr Yan’a ödüllerini takdim etti.
vladimir putin, kremlin, rusya, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), dubai, spor, olimpiyatlar
Putin: Rus sporcular uluslararası arenaya güçlü bir şekilde geri dönüyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus sporcuların uluslararası spor arenasına güçlü bir şekilde geri döndüğünü söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus sporcuların uluslararası müsabakalara başarıyla ve onurlu bir şekilde geri döndüğünü belirtti. Rus lider, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) geçmişteki men kararını "korkakça ve utanç verici" olarak nitelendirerek, bu kararın olimpiyat hareketine büyük zarar verdiğini ifade etti.
Kremlin'de Dünya Boks Şampiyonası'nın galipleri ve madalya sahipleriyle bir araya gelen Putin, "Rusya, dünya spor arenalarına kademeli olarak ve oldukça onurlu bir şekilde geri dönüyor" diye konuştu.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rus sporcuları müsabakalardan men kararının "korkakça ve utanç verici" olduğunu vurgulayan Putin, bu kararın olimpiyat hareketine büyük zarar verdiğini belirtti. Rus lider, Rusya'nın organizasyonun yeni yönetiminin durumu düzelteceğini umduğunu da sözlerine ekledi.
Putin, Dubai'deki müsabakalarda elde ettikleri başarıdan dolayı boksörleri tebrik ederek, ülkenin dünya sporundaki konumunu güçlendirme konusundaki katkılarına dikkat çekti. Ayrıca, Rus sporcuların önünde milli bayrakları ve marşları eşliğinde kazanılacak daha pek çok zafer olduğunu ifade etti.
Konuşmasının ardından Putin, Rusya Boks Federasyonu İcra Komitesi Başkanı Umar Kremlev, Federasyon Genel Sekreteri Aleksandr Besputin ve karma dövüş sanatları sporcusu Pyotr Yan’a ödüllerini takdim etti.