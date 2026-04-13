Dünya Su Sporları Federasyonu, Rus sporcuların kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışmalarına izin verdi
16:51 13.04.2026 (güncellendi: 16:52 13.04.2026)
© Sputnik / Виталий БелоусовRus milli takımından su topu sporcusu
Dünya Su Sporları Federasyonu’nun (World Aquatics) Rus sporcuların kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışmalarına izin verdiği öğrenildi.
Kurumun sitesinde yayınlanan açıklamada, “Belarus veya Rusya spor vatandaşlığına sahip yetişkin sporcuların, diğer sporcu milliyetlerini temsil eden meslektaşlarıyla aynı şartlarda, uygun üniforma, bayrak ve milli marşlarla Dünya Su Sporları müsabakalarına katılmalarına izin verilecektir” ifadelerine yer verildi.
Federasyon bu kararı Su Sporları Bütünlüğü Birimi ve Sporcular Komitesi ile istişare ettikten sonra aldı. Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev, uluslararası diyaloğun meyvelerini verdiğini ve sportif bağların sistematik olarak yeniden kurulmasını kolaylaştırdığını ifade etti.
World Aquatics Şubat ayında Rus genç sporcuların uluslararası turnuvalarda Rus bayrağı ve milli marşı ile yarışmasına izin vermişti.
