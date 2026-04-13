https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/dunya-su-sporlari-federasyonu-rus-sporcularin-kendi-bayraklari-ve-milli-marslariyla-yarismalarina-1104983068.html

Sputnik Türkiye

Dünya Su Sporları Federasyonu, Rus sporcuların kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışmalarına izin verdi 13.04.2026, Sputnik Türkiye

dünya

rusya

rus sporcular

su sporları

müsabaka

i̇zin

belarus

mihail degtyarev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104982912_0:27:745:446_1920x0_80_0_0_693df7ca28e77e02f83bd321ca2749ed.png

Dünya Su Sporları Federasyonu’nun (World Aquatics) Rus sporcuların kendi bayrakları ve milli marşlarıyla yarışmalarına izin verdiği öğrenildi.Kurumun sitesinde yayınlanan açıklamada, “Belarus veya Rusya spor vatandaşlığına sahip yetişkin sporcuların, diğer sporcu milliyetlerini temsil eden meslektaşlarıyla aynı şartlarda, uygun üniforma, bayrak ve milli marşlarla Dünya Su Sporları müsabakalarına katılmalarına izin verilecektir” ifadelerine yer verildi.Federasyon bu kararı Su Sporları Bütünlüğü Birimi ve Sporcular Komitesi ile istişare ettikten sonra aldı. Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev, uluslararası diyaloğun meyvelerini verdiğini ve sportif bağların sistematik olarak yeniden kurulmasını kolaylaştırdığını ifade etti.World Aquatics Şubat ayında Rus genç sporcuların uluslararası turnuvalarda Rus bayrağı ve milli marşı ile yarışmasına izin vermişti.

rusya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

