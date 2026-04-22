Prof. Dr. Canan Karatay o zorlu süreci anlattı: Stresten dişlerim döküldü
Prof. Dr. Canan Karatay o zorlu süreci anlattı: Stresten dişlerim döküldü
Prof. Dr. Canan Karatay, 47 yıllık eşinin rahatsızlığı ve kaybından sonra yaşadıklarını 'stresten dişlerim döküldü' diye anlattı 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T10:52+0300
2026-04-22T10:52+0300
2026-04-22T10:52+0300
Geçtiğimiz yıl 47 yıllık eşi Dr. Ali Başak Karatay'ı kaybeden Prof. Dr. Canan Karatay, yaşadığı üzüntüyü ilk kez anlattı. Eşinin rahatsızlığı sırasında hastanede kaldığı sırada stresten üst dişlerinin döküldüğün söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Bir sabah uyandım ki üst dişlerim ağzıma dökülmüş. Üzüntü ve stresten" dedi. 47 yıllık eşine veda etmiştiİç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz yıl eşi Dr. Ali Başak Karatay'ı kaybetmişti. Daha önce, "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum" diyen Karatay, yaşadığı büyük acının ardından yaşadıklarını anlattı. 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programına konuk olan Karatay yaşadıklarını şöyle anlattı: "Eşim hastanedeyken yaşadığım yoğun stres nedeniyle üst dişlerim döküldü, o dönemde hızla kilo verdim. Eşimle hastanede kalıyorduk. Bir sabah uyandım ki üst dişlerim ağzıma dökülmüş. Üzüntü ve stresten. Uzun süredir dişsiz dolaşıyordum. Tedavi sürecinde epey şeyler çektim. Şimdi damak yaptırdım"
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
canan karatay, ali başak karatay
Prof. Dr. Canan Karatay o zorlu süreci anlattı: Stresten dişlerim döküldü
Prof. Dr. Canan Karatay, 47 yıllık eşinin rahatsızlığı ve kaybından sonra yaşadıklarını 'stresten dişlerim döküldü' diye anlattı
Geçtiğimiz yıl 47 yıllık eşi Dr. Ali Başak Karatay'ı kaybeden Prof. Dr. Canan Karatay, yaşadığı üzüntüyü ilk kez anlattı. Eşinin rahatsızlığı sırasında hastanede kaldığı sırada stresten üst dişlerinin döküldüğün söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Bir sabah uyandım ki üst dişlerim ağzıma dökülmüş. Üzüntü ve stresten" dedi.
47 yıllık eşine veda etmişti
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz yıl eşi Dr. Ali Başak Karatay'ı kaybetmişti. Daha önce, "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum" diyen Karatay, yaşadığı büyük acının ardından yaşadıklarını anlattı. 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programına konuk olan Karatay yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Eşim hastanedeyken yaşadığım yoğun stres nedeniyle üst dişlerim döküldü, o dönemde hızla kilo verdim. Eşimle hastanede kalıyorduk. Bir sabah uyandım ki üst dişlerim ağzıma dökülmüş. Üzüntü ve stresten. Uzun süredir dişsiz dolaşıyordum. Tedavi sürecinde epey şeyler çektim. Şimdi damak yaptırdım"