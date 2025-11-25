https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/prof-dr-canan-karatayin-aci-kaybi-esi-ali-basak-karatay-hayatini-kaybetti-1101260012.html

Prof. Dr. Canan Karatay’ın acı kaybı: Eşi Ali Başak Karatay hayatını kaybetti

Prof. Dr. Canan Karatay’ın acı kaybı: Eşi Ali Başak Karatay hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sağlık alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi Dr. Ali Başak Karatay, 78 yaşında hayatını kaybetti. Karatay'ın cenazesi, yarın Moda... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T09:46+0300

2025-11-25T09:46+0300

2025-11-25T09:46+0300

türki̇ye

canan karatay

prof. dr. canan karatay

eş

ali başak karatay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074980299_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5353fba70c7e9c2c5606a0b8f6bcb62f.jpg

Sağlıklı beslenme konusundaki görüşleriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, eşi Dr. Ali Başak Karatay’ın yaşamını yitirmesiyle büyük bir kayıp yaşadı. 78 yaşında hayatını kaybeden Karatay için ailesi tarafından açıklama yapıldı.Cenaze programı açıklandıKaratay ailesinden yapılan duyuruda, “Dr. Ali Başak Karatay, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir” ifadeleri yer aldı.46 yıllık birliktelikÇiftin 42 yaşında bir oğulları bulunuyor. Prof. Dr. Canan Karatay, geçmişte katıldığı bir programda eşiyle olan bağını şu sözlerle anlatmıştı:“Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı.”Dr. Ali Başak Karatay kimdir?1947 yılında İstanbul’da doğan Dr. Ali Başak Karatay, eğitimini ABD’de Syracuse University’de tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı. Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/yalovanin-15-gunluk-suyu-kaldi-acil-su-eylem-plani-devreye-alindi-1101253110.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

canan karatay, prof. dr. canan karatay, eş, ali başak karatay