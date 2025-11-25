Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi: İngiltere, ABD Başkanı'nın barış yanlısı tutumunu değiştirmek için plan hazırlıyor
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/prof-dr-canan-karatayin-aci-kaybi-esi-ali-basak-karatay-hayatini-kaybetti-1101260012.html
Prof. Dr. Canan Karatay’ın acı kaybı: Eşi Ali Başak Karatay hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sağlık alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi Dr. Ali Başak Karatay, 78 yaşında hayatını kaybetti. Karatay'ın cenazesi, yarın Moda... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T09:46+0300
2025-11-25T09:46+0300
türki̇ye
canan karatay
prof. dr. canan karatay
ali başak karatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074980299_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5353fba70c7e9c2c5606a0b8f6bcb62f.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/yalovanin-15-gunluk-suyu-kaldi-acil-su-eylem-plani-devreye-alindi-1101253110.html
türki̇ye
Prof. Dr. Canan Karatay’ın acı kaybı: Eşi Ali Başak Karatay hayatını kaybetti

09:46 25.11.2025
© AACanan Karatay
Canan Karatay - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
© AA
Abone ol
Sağlık alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi Dr. Ali Başak Karatay, 78 yaşında hayatını kaybetti. Karatay'ın cenazesi, yarın Moda Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından, Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedilecek.
Sağlıklı beslenme konusundaki görüşleriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, eşi Dr. Ali Başak Karatay’ın yaşamını yitirmesiyle büyük bir kayıp yaşadı. 78 yaşında hayatını kaybeden Karatay için ailesi tarafından açıklama yapıldı.

Cenaze programı açıklandı

Karatay ailesinden yapılan duyuruda, “Dr. Ali Başak Karatay, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir” ifadeleri yer aldı.

46 yıllık birliktelik

Çiftin 42 yaşında bir oğulları bulunuyor. Prof. Dr. Canan Karatay, geçmişte katıldığı bir programda eşiyle olan bağını şu sözlerle anlatmıştı:

“Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı.”

Dr. Ali Başak Karatay kimdir?

1947 yılında İstanbul’da doğan Dr. Ali Başak Karatay, eğitimini ABD’de Syracuse University’de tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı. Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.
