Prof. Dr. Canan Karatay'ın acı kaybı: Eşi Ali Başak Karatay hayatını kaybetti
Prof. Dr. Canan Karatay’ın acı kaybı: Eşi Ali Başak Karatay hayatını kaybetti
Sağlık alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi Dr. Ali Başak Karatay, 78 yaşında hayatını kaybetti. Karatay'ın cenazesi, yarın Moda... 25.11.2025
Sağlıklı beslenme konusundaki görüşleriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, eşi Dr. Ali Başak Karatay’ın yaşamını yitirmesiyle büyük bir kayıp yaşadı. 78 yaşında hayatını kaybeden Karatay için ailesi tarafından açıklama yapıldı.Cenaze programı açıklandıKaratay ailesinden yapılan duyuruda, “Dr. Ali Başak Karatay, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir” ifadeleri yer aldı.46 yıllık birliktelikÇiftin 42 yaşında bir oğulları bulunuyor. Prof. Dr. Canan Karatay, geçmişte katıldığı bir programda eşiyle olan bağını şu sözlerle anlatmıştı:“Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı.”Dr. Ali Başak Karatay kimdir?1947 yılında İstanbul’da doğan Dr. Ali Başak Karatay, eğitimini ABD’de Syracuse University’de tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı. Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.
Prof. Dr. Canan Karatay’ın acı kaybı: Eşi Ali Başak Karatay hayatını kaybetti
Sağlık alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay'ın eşi Dr. Ali Başak Karatay, 78 yaşında hayatını kaybetti. Karatay'ın cenazesi, yarın Moda Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından, Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedilecek.
Sağlıklı beslenme konusundaki görüşleriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, eşi Dr. Ali Başak Karatay’ın yaşamını yitirmesiyle büyük bir kayıp yaşadı. 78 yaşında hayatını kaybeden Karatay için ailesi tarafından açıklama yapıldı.
Cenaze programı açıklandı
Karatay ailesinden yapılan duyuruda, “Dr. Ali Başak Karatay, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir” ifadeleri yer aldı.
Çiftin 42 yaşında bir oğulları bulunuyor. Prof. Dr. Canan Karatay, geçmişte katıldığı bir programda eşiyle olan bağını şu sözlerle anlatmıştı:
“Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı.”
Dr. Ali Başak Karatay kimdir?
1947 yılında İstanbul’da doğan Dr. Ali Başak Karatay, eğitimini ABD’de Syracuse University’de tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı. Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.