Peskov: Witkoff ve Kushner'in Rusya ziyaretlerinin devamını bekliyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Ukrayna konusundaki müzakereler için... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T20:06+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/kremlin-rusya-abd-iran-muzakere-surecinde-arabulucu-degil-ama-destek-saglamaya-hazir-1105152171.html
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Ukrayna müzakereleri için Rusya'ya yeni ziyaretler gerçekleştirmesini beklediklerini belirterek, "Bu ziyaretlerin devam etmesini umuyoruz" dedi.
Gazetecilere konuşan Peskov, "Kushner ve Witkoff'un bu ziyaretlerinin devam etmesini umuyoruz" ifadesini kullandı.
The New York Times gazetesi, salı günkü haberinde Witkoff ve Kushner'in yakın zamanda Rusya'ya gitme planları olduğunu duyurmuştu. Haberde, ikilinin önce Moskova'yı, ardından Kiev'i ziyaret etmek istediği belirtilmişti.
Yılın başından bu yana Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri arasında üç tur müzakere gerçekleştirildi. Son görüşme 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılmıştı. Peskov, daha önce yaptığı bir açıklamada, barış sürecindeki duraklamanın Orta Doğu'daki durumdan kaynaklandığını vurgulamıştı.