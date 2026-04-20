Kremlin: Rusya ABD-İran müzakere sürecinde arabulucu değil, ama destek sağlamaya hazır

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın ABD ve İran arasındaki müzakerelerde yer almadığını ama soruna barışçıl çözümün bulunması için her türlü destek sağlamaya... 20.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-20T13:30+0300

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Rusya’nın İran-ABD müzakere sürecine dahil olmayı planlayıp planlamadığı sorusuna, “Halihazırda Rusya Federasyonu müzakere sürecinde arabulucu konumunda değil. Çeşitli düzeylerde defalarca belirttiğimiz gibi, barışçıl çözüme ve uygun bir anlaşmaya varılması için talep edilen her türlü desteği sağlamaya kesinlikle hazırız” ifadesini kullandı.Hürmüz Boğazı'ndaki durumun hâlâ son derece kırılgan ve öngörülemez olduğunu söyleyen Rus yetkili, “Müzakere sürecinin devam etmesini ve bunun da şiddet senaryolarını içeren gelişmelerin önüne geçilmesine yardımcı olmasını umuyoruz” dedi.Kremlin sözcüsü, silahlı çatışmanın devam etmesi halinde bölgedeki güvenlik ve küresel ekonomi için çok daha olumsuz sonuçlar doğabileceğini kaydetti.Avrupalı politikacıları diyalog arayışıBulgaristan’da, Rusya’yla diyalog çağrılarını yapan eski Devlet Başkanı Rumen Radev’in liderliğindeki partinin parlamento seçimlerini önde götürmesini değerlendiren Peskov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasının ancak müzakere masasında çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Rus yetkili, “Rusya hiçbir zaman diyaloğu reddetmedi. Aksine biz diyaloğu arıyoruz, ancak Avrupa'da çoğu zaman bu karşılık bulmuyor” dedi.Avrupa genelinde Rusya’ya yönelik iklimin değiştiğini söylemek için henüz erken olduğunu dile getiren Peskov, “Sonuçta, Brüksel'den oldukça farklı açıklamalar geliyor” diye anımsattı.Rus enerjisini görmezden gelmek imkansızABD’nin Rus enerji kaynakları için ithalat iznini uzatmasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın enerji piyasalarında önemli bir aktör olduğunu kaydetti.Halihazırda enerji piyasaların kötü günlerden geçtiğine dikkat çekene Peskov, “Küresel piyasalarda Rus hacimlerini görmezden gelmek ve hesaba katmamak çok zor” diye ekledi.

