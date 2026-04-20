Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/kremlin-rusya-abd-iran-muzakere-surecinde-arabulucu-degil-ama-destek-saglamaya-hazir-1105152171.html
Kremlin: Rusya ABD-İran müzakere sürecinde arabulucu değil, ama destek sağlamaya hazır
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın ABD ve İran arasındaki müzakerelerde yer almadığını ama soruna barışçıl çözümün bulunması için her türlü destek sağlamaya... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T13:28+0300
2026-04-20T13:30+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
avrupa
bulgaristan
rumen radev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101174890_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_d6d7bcd5038bfc93a32677bda72160dc.jpg
rusya
i̇ran
hürmüz boğazı
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101174890_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_8a577dfa3dd3322d131d16f6fab90f85.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:28 20.04.2026 (güncellendi: 13:30 20.04.2026)
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiykremlin
kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın ABD ve İran arasındaki müzakerelerde yer almadığını ama soruna barışçıl çözümün bulunması için her türlü destek sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Rusya’nın İran-ABD müzakere sürecine dahil olmayı planlayıp planlamadığı sorusuna, “Halihazırda Rusya Federasyonu müzakere sürecinde arabulucu konumunda değil. Çeşitli düzeylerde defalarca belirttiğimiz gibi, barışçıl çözüme ve uygun bir anlaşmaya varılması için talep edilen her türlü desteği sağlamaya kesinlikle hazırız” ifadesini kullandı.
Hürmüz Boğazı'ndaki durumun hâlâ son derece kırılgan ve öngörülemez olduğunu söyleyen Rus yetkili, “Müzakere sürecinin devam etmesini ve bunun da şiddet senaryolarını içeren gelişmelerin önüne geçilmesine yardımcı olmasını umuyoruz” dedi.
Kremlin sözcüsü, silahlı çatışmanın devam etmesi halinde bölgedeki güvenlik ve küresel ekonomi için çok daha olumsuz sonuçlar doğabileceğini kaydetti.

Avrupalı politikacıları diyalog arayışı

Bulgaristan’da, Rusya’yla diyalog çağrılarını yapan eski Devlet Başkanı Rumen Radev’in liderliğindeki partinin parlamento seçimlerini önde götürmesini değerlendiren Peskov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Seçimi kazanan Sayın Radev'in ve diğer bazı Avrupalı ​​liderlerin, Rusya Federasyonu ile sorunları diyalog yoluyla, pragmatik bir diyalogla çözüme kavuşturmak istediklerine dair sözlerinden elbette etkilendik. Bu hoşumuza gidiyor ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz.
Her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasının ancak müzakere masasında çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Rus yetkili, “Rusya hiçbir zaman diyaloğu reddetmedi. Aksine biz diyaloğu arıyoruz, ancak Avrupa'da çoğu zaman bu karşılık bulmuyor” dedi.
Avrupa genelinde Rusya’ya yönelik iklimin değiştiğini söylemek için henüz erken olduğunu dile getiren Peskov, “Sonuçta, Brüksel'den oldukça farklı açıklamalar geliyor” diye anımsattı.

Rus enerjisini görmezden gelmek imkansız

ABD’nin Rus enerji kaynakları için ithalat iznini uzatmasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın enerji piyasalarında önemli bir aktör olduğunu kaydetti.
Halihazırda enerji piyasaların kötü günlerden geçtiğine dikkat çekene Peskov, “Küresel piyasalarda Rus hacimlerini görmezden gelmek ve hesaba katmamak çok zor” diye ekledi.
DÜNYA
13:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала