Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/otvsiz-arac-alimina-iliskin-yeni-duzenlemenin-detaylari-netlesti-1104969091.html
ÖTV'siz araçta yeni dönem: 5 yıl ve 10 yıl şartı netleşti
Sputnik Türkiye
Engellilerin ÖTV'siz araç alımına ilişkin yeni düzenlemenin detayları netleşti. Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engelliler de kapsam dahiline alınırken, araçlarda... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-13T11:09+0300
2026-04-13T11:13+0300
türki̇ye
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
ötv muafiyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100800400_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7c4cf623a734445e1e00414a92fb527f.jpg
ÖTV'siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti. Meclis'te kabul edilen düzenleme ile engellilerin ÖTV'siz araç alımı kapsamı genişletildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/kayitsiz-telefonlara-son-uyari-54-bin-tl-odemeyen-kullanamayacak-1104968433.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100800400_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_657ca8c6347da0e1440cee329a0a43a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
11:09 13.04.2026 (güncellendi: 11:13 13.04.2026)
© AP Photo / David ZalubowskiAraçlar
Araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
© AP Photo / David Zalubowski
Abone ol
Engellilerin ÖTV’siz araç alımına ilişkin yeni düzenlemenin detayları netleşti. Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engelliler de kapsam dahiline alınırken, araçlarda yüzde 40 yerlilik ve 10 yılda bir alım şartı getirildi. 5 yılını dolduran araç cezasız satılabilecek ancak yeni alım için 10 yıl beklenecek.
ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti. Meclis’te kabul edilen düzenleme ile engellilerin ÖTV’siz araç alımı kapsamı genişletildi.
Buna göre özellikle yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler, belirli şartları sağlamaları halinde ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.

Alım ve satışta yeni kurallar

Yeni düzenlemeye göre:
ÖTV’siz araç alımı 10 yılda bir yapılabilecek,
Araç 5 yılını doldurduktan sonra cezasız satılabilecek,
Ancak yeni bir ÖTV’siz araç almak için 10 yılın dolması beklenecek.
Örneğin Nisan 2025’te araç alan bir kişi, aracını 2030’da satabilecek ancak yeni araç için 2035’e kadar beklemek zorunda olacak.

Yerlilik şartı ve fiyat limiti

Düzenleme kapsamında araç alımında:
Yüzde 40 yerlilik oranı şartı aranacak.
2026 yılı için ÖTV dahil toplam fiyat limiti 2 milyon 873 bin 972 TL olarak belirlendi.
Bu limitin üzerindeki araçlar ÖTV muafiyeti kapsamına girmeyecek.

Engellilik oranına göre şartlar değişiyor

Mevzuata göre ÖTV indirimi değil, doğrudan ÖTV muafiyeti uygulanıyor.
Yüzde 90 ve üzeri engelliler:
10 yılda bir araç alabilir,
Aracı kullanma şartı yok,
Özel tertibat zorunlu değil.
Yüzde 90 altı engelliler:
Sağlık raporunda “özel tertibatlı araç kullanması gerekir” ibaresi bulunmalı
Engellilik oranı yüzde 40 ve üzeri olanlar da kapsamda

Araçta özel tertibat zorunluluğu

ÖTV’siz alınan araçlarda, engel durumuna göre:
Gaz, fren, debriyaj pedallarında düzenleme,
Vites kolunun uyarlanması,
El veya bacak kısıtlılıklarına uygun aparatların eklenmesi gibi özel tertibatlar yapılması gerekiyor.
Otomatik vitesli araçlar da bu zorunluluktan muaf tutulmuyor.

Araç alımı kimler tarafından yapılabilir?

18 yaş üstü yüzde 90 ve üzeri engelliler, sağlık kurulu raporuyla araç alabilir.
Akıl sağlığı yerinde olmayan bireyler için vasi kararıyla işlem yapılabilir.
18 yaş altı bireyler için araç alımı ebeveyn veya vasiler tarafından gerçekleştirilebilir.
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
EKONOMİ
Kayıtsız telefonlara son uyarı: 54 bin TL ödemeyen kullanamayacak
10:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала