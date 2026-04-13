ÖTV’siz araçta yeni dönem: 5 yıl ve 10 yıl şartı netleşti
11:09 13.04.2026 (güncellendi: 11:13 13.04.2026)
© AP Photo / David Zalubowski
Engellilerin ÖTV’siz araç alımına ilişkin yeni düzenlemenin detayları netleşti. Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engelliler de kapsam dahiline alınırken, araçlarda yüzde 40 yerlilik ve 10 yılda bir alım şartı getirildi. 5 yılını dolduran araç cezasız satılabilecek ancak yeni alım için 10 yıl beklenecek.
ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti. Meclis’te kabul edilen düzenleme ile engellilerin ÖTV’siz araç alımı kapsamı genişletildi.
Buna göre özellikle yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler, belirli şartları sağlamaları halinde ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.
Alım ve satışta yeni kurallar
Yeni düzenlemeye göre:
ÖTV’siz araç alımı 10 yılda bir yapılabilecek,
Araç 5 yılını doldurduktan sonra cezasız satılabilecek,
Ancak yeni bir ÖTV’siz araç almak için 10 yılın dolması beklenecek.
Örneğin Nisan 2025’te araç alan bir kişi, aracını 2030’da satabilecek ancak yeni araç için 2035’e kadar beklemek zorunda olacak.
Yerlilik şartı ve fiyat limiti
Düzenleme kapsamında araç alımında:
Yüzde 40 yerlilik oranı şartı aranacak.
2026 yılı için ÖTV dahil toplam fiyat limiti 2 milyon 873 bin 972 TL olarak belirlendi.
Bu limitin üzerindeki araçlar ÖTV muafiyeti kapsamına girmeyecek.
Engellilik oranına göre şartlar değişiyor
Mevzuata göre ÖTV indirimi değil, doğrudan ÖTV muafiyeti uygulanıyor.
Yüzde 90 ve üzeri engelliler:
10 yılda bir araç alabilir,
Aracı kullanma şartı yok,
Özel tertibat zorunlu değil.
Yüzde 90 altı engelliler:
Sağlık raporunda “özel tertibatlı araç kullanması gerekir” ibaresi bulunmalı
Engellilik oranı yüzde 40 ve üzeri olanlar da kapsamda
Araçta özel tertibat zorunluluğu
ÖTV’siz alınan araçlarda, engel durumuna göre:
Gaz, fren, debriyaj pedallarında düzenleme,
Vites kolunun uyarlanması,
El veya bacak kısıtlılıklarına uygun aparatların eklenmesi gibi özel tertibatlar yapılması gerekiyor.
Otomatik vitesli araçlar da bu zorunluluktan muaf tutulmuyor.
Araç alımı kimler tarafından yapılabilir?
18 yaş üstü yüzde 90 ve üzeri engelliler, sağlık kurulu raporuyla araç alabilir.
Akıl sağlığı yerinde olmayan bireyler için vasi kararıyla işlem yapılabilir.
18 yaş altı bireyler için araç alımı ebeveyn veya vasiler tarafından gerçekleştirilebilir.