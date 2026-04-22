Motorine indirim geliyor: Tabelalar bu gece değişecek
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik kapıda. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen denge arayışının etkisiyle motorine indirim yapılması bekleniyor... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik kapıda. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen denge arayışının etkisiyle motorine indirim yapılması bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olacak düzenlemeyle motorinin litre fiyatı 2,33 lira düşecek.
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken, motorin fiyatı için indirim beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,33 lira indirim yapılması bekleniyor.
Bu gelişme, son dönemde art arda gelen fiyat değişimlerinin ardından tüketiciler açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.
Petrol fiyatları dalgalı seyrediyor
Küresel piyasalarda petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Bu süreçte motorin fiyatlarında indirime gidilmesi öngörülüyor.
Yapılması beklenen indirimle birlikte büyük şehirlerde motorin fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor: