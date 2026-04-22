https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/motorine-indirim-geliyor-tabelalar-bu-gece-degisecek-1105197304.html
Motorine indirim geliyor: Tabelalar bu gece değişecek
Motorine indirim geliyor: Tabelalar bu gece değişecek
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik kapıda. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen denge arayışının etkisiyle motorine indirim yapılması bekleniyor... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T10:34+0300
2026-04-22T10:34+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt indirimi
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken, motorin fiyatı için indirim beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,33 lira indirim yapılması bekleniyor.Bu gelişme, son dönemde art arda gelen fiyat değişimlerinin ardından tüketiciler açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.Petrol fiyatları dalgalı seyrediyorKüresel piyasalarda petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Bu süreçte motorin fiyatlarında indirime gidilmesi öngörülüyor.Yeni Fiyatlar Ne Olacak?Yapılması beklenen indirimle birlikte büyük şehirlerde motorin fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi

Motorine indirim geliyor: Tabelalar bu gece değişecek

10:34 22.04.2026
© AA / Ahmet Serdar Eser
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2026
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik kapıda. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen denge arayışının etkisiyle motorine indirim yapılması bekleniyor. Yarından itibaren geçerli olacak düzenlemeyle motorinin litre fiyatı 2,33 lira düşecek.
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken, motorin fiyatı için indirim beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,33 lira indirim yapılması bekleniyor.
Bu gelişme, son dönemde art arda gelen fiyat değişimlerinin ardından tüketiciler açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Petrol fiyatları dalgalı seyrediyor

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Bu süreçte motorin fiyatlarında indirime gidilmesi öngörülüyor.
Yeni Fiyatlar Ne Olacak?
Yapılması beklenen indirimle birlikte büyük şehirlerde motorin fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:
İstanbul: 69,26 TL
Ankara: 70,38 TL
İzmir: 70,66 TL
