Moskova’da ‘Karlov Okumaları’na yoğun katılım
Suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov anısına bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Karlov Okumaları", dünyanın dört bir yanından...
Rusya Federasyonu Kahramanı Andrey Karlov anısına 7. düzenlenen "Karlov Okumaları" etkinliği Moskova'da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe, Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) Genel Müdürü Recep Haki, Başkan Yardımcısı Ömür Sürenkök ve RTİB üyeleri ile T.C. Moskova Büyükelçiliği temsilcileri de katıldı.Rusya ve farklı ülkelerden toplam 120 öğrenci, üç gün boyunca Moskova’da bir araya geldi. Program kapsamında katılımcılar; eğitim oturumları ve interaktif çalışmaların yanı sıra diplomatlar ve alanında uzman isimlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Öğrenciler ayrıca proje geliştirme ve ekip çalışmaları yaparken, hükümet ve kamu kurumlarıyla temas kurma fırsatı buldu. Etkinlik süresince gezi ve kültürel programlar da düzenlendi.Forum, üç günlük yoğun programın ardından gala konseri ve ödül töreniyle sona erdi.Her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Karlov Okumaları”, merhum Rusya Ankara Büyükelçisi ve Rusya Federasyonu Kahramanı Andrey Gennadiyeviç Karlov’un anısına gerçekleştiriliyor. Etkinlik, gençlerin uluslararası ilişkiler, tarih ve insani iş birliği alanlarına olan ilgisini artırmayı hedefliyor.
Suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov anısına bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Karlov Okumaları", dünyanın dört bir yanından 120 öğrenciyi Moskova'da bir araya getirdi. Etkinliğe Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) ve T.C. Moskova Büyükelçiliği de katılım gösterdi.
