https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/istanbuldaki-rus-baskonsoloslugunda-kozmonotlar-gunu-vesilesiyle-kremlin-camlari-dikildi-1104938580.html

İstanbul’daki Rus Başkonsolosluğu’nda Kozmonotlar Günü vesilesiyle Kremlin çamları dikildi

İstanbul’daki Rus Başkonsolosluğu’nda Kozmonotlar Günü vesilesiyle Kremlin çamları dikildi

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosluğu bünyesindeki orta öğretim okulu öğrencileri, 12 Nisan'da kutlanacak Kozmonotlar Günü öncesinde, başkonsolosluğun... 11.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-11T09:22+0300

2026-04-11T09:22+0300

2026-04-11T10:21+0300

dünya

rusya federasyonu i̇stanbul başkonsolosluğu

rusya

kremlin

yuri gagarin

kozmonotlar günü

türkiye

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0b/1104938039_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_80e32245f74b112bdaaabb2acb180716.jpg

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Aleksandr Kalaçev etkinlikte yaptığı konuşmada, “Burada çok anlamlı bir vesileyle bir araya geldik. İlk insanın uzaya çıkışının, Yuri Gagarin’in uçuşunun 65. yıl dönümünü kutluyoruz. Dünya’yı yörüngeden gören ilk insan olan pilot-kozmonot Gagarin’in bu kahramanca uçuşu, insanlık tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu anıyı yaşatmak için bugün burada Kremlin çamlarının fidelerini dikiyoruz” dedi.Başkonsolos Kalaçev, “Bugün İstanbul’daki Rusya Başkonsolosluğu okulunun öğrencileri tarafından dikilen Kremlin çamı fidanları, Rusya Doğa Koruma Derneği tarafından sağlandı ve Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle Rus Havayolları Aeroflot tarafından Türkiye’ye getirildi. Umarız bu güzel gelenek devam eder” ifadelerini kullandı.Fidan dikimi öncesinde, ilk insanlı uzay uçuşunun 65. yıl dönümü dolayısıyla okulda bir spor şenliği düzenlendi.Uzay Haftası kutlamaları kapsamında Rusya Başkonsolosluğu ayrıca, her yıl düzenlenen ve merkez stüdyodan bölgesel noktalarla canlı bağlantı ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilen yıllık “Uzay Diktasyonu” etkinliğine de katıldı.

rusya

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya federasyonu i̇stanbul başkonsolosluğu, rusya, kremlin, yuri gagarin, kozmonotlar günü, türkiye, i̇stanbul