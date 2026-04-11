İstanbul’daki Rus Başkonsolosluğu’nda Kozmonotlar Günü vesilesiyle Kremlin çamları dikildi
Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosluğu bünyesindeki orta öğretim okulu öğrencileri, 12 Nisan'da kutlanacak Kozmonotlar Günü öncesinde, başkonsolosluğun... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T10:21+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260411/orban-ab-rusyayi-kuresel-ekonomiden-izole-edemeyecegini-kabul-etmeli-1104936158.html
09:22 11.04.2026 (güncellendi: 10:21 11.04.2026)
Rusya Federasyonu’nun İstanbul Başkonsolosluğu bünyesindeki orta öğretim okulu öğrencileri, 12 Nisan’da kutlanacak Kozmonotlar Günü öncesinde, başkonsolosluğun yazlık rezidansının bahçesine Kremlin çamı fidanları dikti.
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Aleksandr Kalaçev etkinlikte yaptığı konuşmada, “Burada çok anlamlı bir vesileyle bir araya geldik. İlk insanın uzaya çıkışının, Yuri Gagarin’in uçuşunun 65. yıl dönümünü kutluyoruz. Dünya’yı yörüngeden gören ilk insan olan pilot-kozmonot Gagarin’in bu kahramanca uçuşu, insanlık tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu anıyı yaşatmak için bugün burada Kremlin çamlarının fidelerini dikiyoruz” dedi.
Başkonsolos Kalaçev, “Bugün İstanbul’daki Rusya Başkonsolosluğu okulunun öğrencileri tarafından dikilen Kremlin çamı fidanları, Rusya Doğa Koruma Derneği tarafından sağlandı ve Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle Rus Havayolları Aeroflot tarafından Türkiye’ye getirildi. Umarız bu güzel gelenek devam eder” ifadelerini kullandı.
Fidan dikimi öncesinde, ilk insanlı uzay uçuşunun 65. yıl dönümü dolayısıyla okulda bir spor şenliği düzenlendi.
Uzay Haftası kutlamaları kapsamında Rusya Başkonsolosluğu ayrıca, her yıl düzenlenen ve merkez stüdyodan bölgesel noktalarla canlı bağlantı ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilen yıllık “Uzay Diktasyonu” etkinliğine de katıldı.