Milli güreşçi Murat Fırat 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu

Sputnik Türkiye

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Murat Fırat, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T20:43+0300

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki organizasyonun üçüncü gününde Murat Fırat grekoromen stil 67 kilo finalinde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaştı.İlk yarıyı 5-0 geride tamamlayan milli sporcu, 5-5'lik eşitliği yakalasa da minderden 7-5 mağlup ayrıldı. Jafarov üst üste dördüncü kez Avrupa şampiyonu olurken Murat Fırat gümüş madalya aldı.'Bir dahaki maçta Azerbaycanlı kardeşimizi yeneceğim'Murat Fırat, final karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada "Maçı çok iyi tasarlamıştım ama bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Yapacak bir şey yok, nasip kısmet. İyi bir rakiple mücadele ettim. Yıllardır karşılaşıyoruz. Bugüne kadar üç kez o, bir kez ben kazanmıştım. Ama bu aralar onun kısmeti var. Bir dahaki maçta Azerbaycanlı kardeşimizi yeneceğim. ifadelerini kullandı.Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında daha önce 2022'de altın, 2021 ve 2024'te bronz madalya kazanmıştı.Murat Fırat, Tiran'daki organizasyonda dün elemelerde Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Driss Guendez Nifri'yi 4-1, çeyrek finalde Ermeni Slavik Galtas'ı 5-0 yendi.Milli sporcu, dünya ikincisi Ukraynalı Oleksandr Hrushyn ile yaptığı yarı final müsabakasını 4-0 kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/galatasarayin-iptal-edilen-golunun-var-kayitlari-cografi-olarak-ofsayt-pozisyonunda-1105196755.html

