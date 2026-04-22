Galatasaray'ın iptal edilen gölünün VAR kayıtları: 'Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda'
Galatasaray'ın iptal edilen gölünün VAR kayıtları: 'Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda'
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Leroy Sane'nin ikinci yarıda bulduğu ancak iptal edilen golün VAR... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T09:58+0300
2026-04-22T09:58+0300
leroy sane
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
var
coğrafi ofsayt
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı. Gençlerbirliği maçında Galatasaray'ın Leroy Sane'yle ikinci yarıda bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.VAR ekibiyle uzun bir görüşme sonrası pozisyonu incelemeye saha kenarına gelen hakem Batuhan Kolak, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/konyaspor-fenerbahce-maci-ardindan-tedesco-ilk-15-dakikalik-periyotta-dominant-bir-oyun-sergiledik--1105193621.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
leroy sane, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), var, coğrafi ofsayt
leroy sane, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), var, coğrafi ofsayt

Galatasaray'ın iptal edilen gölünün VAR kayıtları: 'Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda'

09:58 22.04.2026
Video yardımcı hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2026
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Leroy Sane'nin ikinci yarıda bulduğu ancak iptal edilen golün VAR kayıtları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı. Gençlerbirliği maçında Galatasaray'ın Leroy Sane'yle ikinci yarıda bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
VAR ekibiyle uzun bir görüşme sonrası pozisyonu incelemeye saha kenarına gelen hakem Batuhan Kolak, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Leroy Sane'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları:

VAR: Batuhan hocam VAR konuşuyor
Batuhan Kolak: Dinliyorum
VAR: Potansiyel bir ofsayt ihlali için sahada inceleme öneriyorum.
Batuhan Kolak: Tamamdır
Batuhan Kolak: Geldim, ekrandayım.
VAR: Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum senden. Oynatıyorum şimdi.
Batuhan Kolak: Hangi oyuncudan bahsediyoruz?
VAR: İlk, ilk bu oyuncudan bahsediyorum
Batuhan Kolak: Tamam, ön direkteki Yunus'tan bahsediyorsun.
VAR: Yunus'tan bahsediyorum. Coğrafi olarak ofsayt Yunus şu an. Kontrol ettik onu. Bir açım daha var oradan da izleteceğim sana.
Batuhan Kolak: Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam.
VAR: Yunus ofsayt pozisyonunda evet.
Batuhan Kolak: Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın? Savunma oyuncusunun hamlesine bakacağım.
VAR: Tamam, oynatıyoruz.
Batuhan Kolak: Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum. Oyuna ofsayt ile başlıyorum.
VAR: Anlaşıldı hocam
Batuhan Kolak: Teşekkürler
