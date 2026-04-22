Meteoroloji'den İzmir dahil sarı kodlu sağanak uyarısı: Güneydoğu hariç tüm bölgelerde şiddetli yağış bekleniyor
Meteoroloji'den İzmir dahil sarı kodlu sağanak uyarısı: Güneydoğu hariç tüm bölgelerde şiddetli yağış bekleniyor
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Güneydoğu Anadolu hariç tüm bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Öğlen itibariyle yağışlar şiddetleniyor. İzmir dahil... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
07:02 22.04.2026
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Güneydoğu Anadolu hariç tüm bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Öğlen itibariyle yağışlar şiddetleniyor. İzmir dahil Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Yalova için sarı kodlu sağanak uyarısı verildi. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Nisan hava durumu tahminlerine göre Marmara, (Muğla dışında) Ege, Batı Akdeniz, (Konya ve Karaman dışında)İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İzmir dahil Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Yalova için sarı kodlu sağanak uyarısı verildi.
Hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde (3-5 derece) azalarak mevsim normallerinin altına, doğu kesimlerinde (2-4 derece) artarak normallerinin üzerine çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarılar

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Birecik, Sakarya, Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (Muğla dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman dışında) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
KARS – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
'Gürültü yapma, halı örtü çırpma' gibi sebeplerle 2 komşusunu öldüren çift tutuklandı
