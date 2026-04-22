Meteoroloji'den İzmir dahil sarı kodlu sağanak uyarısı: Güneydoğu hariç tüm bölgelerde şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji'den İzmir dahil sarı kodlu sağanak uyarısı: Güneydoğu hariç tüm bölgelerde şiddetli yağış bekleniyor

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Güneydoğu Anadolu hariç tüm bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Öğlen itibariyle yağışlar şiddetleniyor. İzmir dahil... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T07:02+0300

2026-04-22T07:02+0300

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Nisan hava durumu tahminlerine göre Marmara, (Muğla dışında) Ege, Batı Akdeniz, (Konya ve Karaman dışında)İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İzmir dahil Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Yalova için sarı kodlu sağanak uyarısı verildi.Hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde (3-5 derece) azalarak mevsim normallerinin altına, doğu kesimlerinde (2-4 derece) artarak normallerinin üzerine çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Meteoroloji'den uyarılarKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Birecik, Sakarya, Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, (Muğla dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY – 21°C – Parçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman dışında) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE – 15°C – Parçalı ve çok bulutluSAMSUN – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM – 13°C – Parçalı ve çok bulutluKARS – 13°C – Parçalı ve çok bulutluMALATYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutluVAN – 12°C – Parçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP – 19°C – Parçalı ve çok bulutluSİİRT – 19°C – Parçalı ve çok bulutluŞANLIURFA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu