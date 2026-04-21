'Gürültü yapma, halı örtü çırpma' gibi sebeplerle 2 komşusunu öldüren çift tutuklandı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'da aralarında apartman yaşamıyla ilgili sorunlar nedeniyle husumet bulunan komşularını öldüren çift tutuklandı. 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T20:31+0300

Afyonkarahisar'da Merkez Örnekevler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan Cemil ile Sevim Gül Bodur, komşuları Erhan İ. (51) ve eşi Nursel İ. (42) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Komşu çiftler arasında 'gürültü yapma, halı, örtü çırpma' gibi sebeplerle çıkan tartışmalar sonucu husumet olduğu ve olayında yaşanan bir tartışmada meydana geldiği bildirildi. Komşular arasında büyüyen tartışmada Cemil ile Sevim Gül Bodur silahla vurularak öldürülmüştü. Gözaltına alınan Erhan İ. ve Nursel İ. gözaltına alınmalarının ardından tutuklandı.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

