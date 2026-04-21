'Gürültü yapma, halı örtü çırpma' gibi sebeplerle 2 komşusunu öldüren çift tutuklandı
Afyonkarahisar'da aralarında apartman yaşamıyla ilgili sorunlar nedeniyle husumet bulunan komşularını öldüren çift tutuklandı. 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T20:33+0300
20:31 21.04.2026 (güncellendi: 20:33 21.04.2026)
Afyonkarahisar'da Merkez Örnekevler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan Cemil ile Sevim Gül Bodur, komşuları Erhan İ. (51) ve eşi Nursel İ. (42) tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Komşu çiftler arasında 'gürültü yapma, halı, örtü çırpma' gibi sebeplerle çıkan tartışmalar sonucu husumet olduğu ve olayında yaşanan bir tartışmada meydana geldiği bildirildi.
Komşular arasında büyüyen tartışmada Cemil ile Sevim Gül Bodur silahla vurularak öldürülmüştü. Gözaltına alınan Erhan İ. ve Nursel İ. gözaltına alınmalarının ardından tutuklandı.