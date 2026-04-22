https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/meksika-kuba-ile-yeni-ticari-anlasmalar-ele-aliniyor-1105192365.html

Meksika: Küba ile yeni ticari anlaşmalar ele alınıyor

Meksika: Küba ile yeni ticari anlaşmalar ele alınıyor

Sputnik Türkiye

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için çalışmalar... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T03:44+0300

2026-04-22T03:44+0300

2026-04-22T03:44+0300

dünya

küba

barcelona

meksika

claudia sheinbaum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103740422_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5731763a7cb95da7bc22b401d4b82ad5.jpg

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum yaptığı açıklamada, Küba halkının karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekerek insani yardımların devam edeceğini vurguladı.Küba yönetiminin ekonomide daha fazla alanı dışa açma yönünde adım attığını hatırlatan Sheinbaum, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Sheinbaum, Barcelona’da düzenlenen Demokrasiyi Savunma Zirvesi'ne katılan ülkelerin, Küba’ya gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin sevkiyatının sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardığını ifade etti.ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/merz-abdnin-kubaya-askeri-mudahale-icin-hicbir-gerekcesi-yok-1105166713.html

küba

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

küba, barcelona, meksika, claudia sheinbaum