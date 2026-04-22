Meksika: Küba ile yeni ticari anlaşmalar ele alınıyor
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için çalışmalar... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
03:44 22.04.2026
© AP Photo / Ginnette RiquelmeMeksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum yaptığı açıklamada, Küba halkının karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekerek insani yardımların devam edeceğini vurguladı.
Küba yönetiminin ekonomide daha fazla alanı dışa açma yönünde adım attığını hatırlatan Sheinbaum, şu ifadeleri kullandı:
"Bu durum, özel şirketlerin Küba’da yatırım yapabilmesine veya karma şirketler aracılığıyla işbirliği kurulmasına imkan tanıyor. Şu anda bu alanlarda mevcut ticari fırsatları ve yatırım imkanlarını değerlendiriyoruz."
Ayrıca Sheinbaum, Barcelona’da düzenlenen Demokrasiyi Savunma Zirvesi'ne katılan ülkelerin, Küba’ya gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin sevkiyatının sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardığını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
