Merz: ABD'nin Küba'ya askeri müdahale için hiçbir gerekçesi yok
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin Küba'ya yönelik olası askeri müdahalesine karşı çıkarak böyle bir operasyon için yeterli gerekçe bulunmadığını... 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T05:01+0300
Merz: ABD'nin Küba'ya askeri müdahale için hiçbir gerekçesi yok
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD’nin Küba’ya yönelik olası askeri müdahalesine karşı çıkarak böyle bir operasyon için yeterli gerekçe bulunmadığını söyledi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, müdahale için yeterli gerekçe bulunmadığını belirterek, ABD'nin Küba'ya karşı olası bir askeri operasyonuna karşı çıktı.
Merz, Hannover'de düzenlediği basın toplantısında,şu ifadeleri kullandı:
"Küba'yı işgal etmek için açık bir neden yok. Komünist rejim altında ülke iç siyasetinde karşılaştığı tüm sorunlara rağmen, Küba sınırları dışındaki üçüncü ülkeler için görünür bir tehdit oluşturmuyor"
Siyasi sistemlerin yapısına ilişkin görüş farklılıklarının da askeri müdahale için gerekçe oluşturmadığını vurgulayarak, operasyon için sebep olmadığını söyledi:
Savunma kabiliyeti, siyasi sistemleri diğerlerinin görüşleriyle örtüşmeyen devletlere askeri müdahale hakkı anlamına gelmez
Bence şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin de böyle bir operasyon başlatmak için hiçbir nedeni yok.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce, İran'la tüm sorunları çözdükten sonra ABD'nin Küba'ya 'yönelebileceğini' belirtmişti.