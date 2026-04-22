Maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığını söyleyen ünlü sunucu Okan Karacan yardım istedi
Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'ın sosyal medyada 'yardım talebinde' bulunduğu video gündem oldu. Maddi ve manevi zor bir süreçten geçtiğini anlatan... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T14:45+0300
Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'ın sosyal medyada 'yardım talebinde' bulunduğu video gündem oldu. Maddi ve manevi zor bir süreçten geçtiğini anlatan Karacan'ın annesiyle diyaloğu da dikkat çekti.
Ünlü sunucu Okan Karacan, sosyal medyasında bir video paylaştı. Ev sahibiyle sıkıntılar yaşadığını, 26 yıldır kullandığı telefon hattının bile kapandığını söyleyen Karacan, maddi ve manevi zor günler yaşadığını anlattı. Annesinden yardım isteyen Karacan'a annesinin “Benden yardım isteme. Seni kendinle baş başa bırakıyorum, bunu ben yapamayacağım" sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.
26 yıllık hattım bile kapandı
Paylaştığı videoda annesiyle arasındaki diyaloğu paylaşan Karacan'ın, "Anne senden rica ediyorum, çok kısa ve öz… Evimi satın almak istiyorum, arabamı geri almak istiyorum. Ev sahibimi arıyorum, açmıyor. Beni her yerden engellemişler. 26 yıldır kullandığım telefon hattım bile kapandı" sözleri dikkat çekti.
Annesinin ise Karacan'a verdiği, “Benden yardım isteme. Kendinden yardım iste. Sakinleş, sonra her şeyi yoluna koy. Önce kendini toparla. Seni kendinle baş başa bırakıyorum, bunu ben yapamayacağım" sözleri ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşılan videoya yorum yaptı.