Lukaşenko: Belarus insansız hava araçlarını yakan lazer geliştirdi
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belaruslu mühendislerin 1.5-2 kilometre mesafeden insansız hava araçlarını (İHA) yakabilen lazer geliştirdiğini... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk'teki DOSAAF Havacılık Kulübü'nü ziyareti sırasında, ülkesinin insansız hava araçlarıyla (İHA) mücadele için etkili bir sistem oluşturması gerektiğini ifade ederek, Belaruslu mühendislerin geliştirdiği ve 1.5-2 kilometre mesafeden dronları yakabilen lazer silahını incelemek istediğini söyledi.
Hiçbir ülke İHA'larla yüzde 100 mücadele edemez. Ancak bir sistem geliştirmek zorundayız. Bizimkiler bir lazer icat etmiş. Onu görmek istiyorum. Savunma Bakanı'nın söylediğine göre oldukça etkili; bir buçuk-iki kilometre mesafeden İHA'ları yakabiliyor.
Lukaşenko, İHA’larla mücadelenin günümüzde tüm ülkeler için çok önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
İnsansız hava araçlarıyla nasıl mücadele edeceğiz? Onlara karşı koymayı öğrenmeliyiz. Bu dronları nasıl tespit edeceğiz? Ve onları en iyi neyle vurabiliriz? Çift namlulu makineli tüfeklerle mi, yoksa basit bir makineli tüfekle mi? Dronlar, elektronik harp (RÉB) sistemlerini atlatmayı öğrendi.
Belarus Devlet Askeri-Sanayi Komitesi, Kasım 2025'te Belarus'ta geliştirilen "Şafran" lazer kompleksinin insansız hava araçlarıyla mücadele amacıyla deneysel bir örneğinin test edildiğini bildirmişti. Kompleksin temel yetenekleri arasında, radar ve optik-elektronik araçlarla hava sahası keşfi yaparak 4500 metreye kadar mesafedeki İHA'ları tespit etme ve 1500 metreye kadar mesafedeki hedefleri güçlü bir lazerle imha etme özelliğinin yer aldığı belirtilmişti. Ayrıca, yapay zeka tabanlı yönlendirme ve takip algoritmasının minimum tepki süresi ve en yüksek hassasiyeti garanti ettiği vurgulanmıştı.