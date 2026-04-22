Lukaşenko: Belarus insansız hava araçlarını yakan lazer geliştirdi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belaruslu mühendislerin 1.5-2 kilometre mesafeden insansız hava araçlarını (İHA) yakabilen lazer geliştirdiğini... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk'teki DOSAAF Havacılık Kulübü'nü ziyareti sırasında, ülkesinin insansız hava araçlarıyla (İHA) mücadele için etkili bir sistem oluşturması gerektiğini ifade ederek, Belaruslu mühendislerin geliştirdiği ve 1.5-2 kilometre mesafeden dronları yakabilen lazer silahını incelemek istediğini söyledi.Lukaşenko, İHA’larla mücadelenin günümüzde tüm ülkeler için çok önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:Belarus Devlet Askeri-Sanayi Komitesi, Kasım 2025'te Belarus'ta geliştirilen "Şafran" lazer kompleksinin insansız hava araçlarıyla mücadele amacıyla deneysel bir örneğinin test edildiğini bildirmişti. Kompleksin temel yetenekleri arasında, radar ve optik-elektronik araçlarla hava sahası keşfi yaparak 4500 metreye kadar mesafedeki İHA'ları tespit etme ve 1500 metreye kadar mesafedeki hedefleri güçlü bir lazerle imha etme özelliğinin yer aldığı belirtilmişti. Ayrıca, yapay zeka tabanlı yönlendirme ve takip algoritmasının minimum tepki süresi ve en yüksek hassasiyeti garanti ettiği vurgulanmıştı.

