Rus uzman: Ukrayna’nın Avrupa’daki İHA üretim ağı lojistik ve askeri risklerle dolu
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaUkrayna askeri Lyutıy İHA'sını fırlatmaya hazırlanırken
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait ve Rusya’ya saldırı amaçlı kullanılan İHA’ların üretildiği Avrupa’daki tesis adreslerini açıkladı. Askeri gazeteci Aleksey Borzenko, Avrupa’da gövde, Ukrayna’da ise kontrol sistemleri ve savaş başlıklarının monte edilmesini öngören modelin ciddi lojistik, altyapısal ve askeri zaaflar içerdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı savunma sanayi kuruluşlarının Avrupa’daki şubelerinin adreslerini yayınlayarak, bu tesislerde Rusya’ya yönelik saldırılarda kullanılacak insansız hava araçlarının (İHA) üretildiğini açıkladı. Plana göre, İHA gövdeleri ve motorları Avrupa’da, kontrol sistemleri ve savaş başlıkları ise Ukrayna topraklarında monte edilecek.
Askeri gazeteci ve “Edebi Rusya” gazetesi genel yayın yönetmen yardımcısı Aleksey Borzenko, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, bu üretim zincirinin hem lojistik hem de askeri açıdan ciddi kırılganlıklar taşıdığını kaydetti.
Borzenko, en kritik zafiyetin, Avrupa’da üretilen “boş gövdeler” ile Ukrayna’da takılacak elektronik “beyin” arasında oluşan kopuklukta olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
Motoru takılmış gövdeler hacimli yüklerdir, küçük ve dikkat çekmeyen konteynerlere gizlenemez. Bu tür parçaların taşınması, Polonya-Ukrayna sınırından geçen onlarca TIR’lık bir akış ve Ukrayna’nın batı bölgelerinde ara depolar gerektiriyor. Bu depolar ve lojistik merkezler, istihbarat uyduları için ideal hedef, ardından gelecek füze saldırıları için ise elverişli noktalardır.
Borzenko, Rusya’nın özel askeri harekat sahasındaki tecrübesinin, tedarik zinciri öngörülebilir ve merkezi hale geldiğinde Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin lojistik düğüm noktalarına önleyici darbeler indirdiğini gösterdiğini belirterek, “Hiçbir Avrupa güvencesi, içinde yüzlerce gövdenin bulunduğu bir hangarı ‘Kalibr’ ya da ‘İskender’ türü füzelerden koruyamaz” dedi.
Borzenko, savaş alanındaki etkinlik açısından ise planın Rus hava savunma sistemleri ile elektronik harp sistemlerinin aşılması yönündeki çözülememiş sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı:
Avrupa binlerce gövde üretse, Ukrayna da bunlara kendi kontrol sistemlerini kursa bile; bu, Rus elektronik harp araçlarının uydu navigasyonunu bastırdığı ve uçuşun son safhasında kontrolü ele geçirebildiği gerçeğini değiştirmez. Mevcut taktik-teknik özellikler korunarak dron sayısını artırmak, başarılı sızmaları değil, vurulan ve etkisiz hale getirilen hedef sayısını artırır.
Borzenko, Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı Ukrayna kayıplarının, “donanım eksikliğinden” değil, Rus karşı batarya faaliyeti ve hava savunma ağının etkinliğinden kaynaklandığını belirterek, “Bu sisteme daha fazla savunmasız gövde eklemek, Avrupa bütçelerinden hurda metale ayrılan payı büyütmekten başka bir işe yaramaz” ifadesini kullandı.
Uzman, planın idari ve mali açıdan da yüksek risk taşıdığını belirtti. Avrupa’da gövde, Ukrayna’da ise elektronik ve savaş başlıkları üretilmesini öngören iki ayrı kıtaya yayılmış modelin, nihai montaj aşamasında “darboğaz” yarattığını dile getiren Borzenko, şunları söyledi:
Üretim iki senkronize olmayan kıtasal kümeye ayrıldığında, ulaşım koridorunda meydana gelebilecek herhangi bir aksama tüm süreci kilitleyebilir. Sınırda grev, depolara yönelik nokta saldırılar, hatta basit bir bürokratik gecikme bile hazır İHA çıkışını felç eder. Üstelik adresleri açıklanan Avrupalı şubeler de artık meşru hedefler haline gelir. Bunlara yönelik saldırılar mutlaka askeri olmak zorunda değil; nokta sabotajlar ya da tasarım dokümantasyonuna yönelik siber saldırılar da yeterli olacaktır.
Borzenko, kağıt üzerinde işlevsel görünen bu üretim modelinin, sahada büyük oranda verimsiz bir yapıya dönüşebileceğini belirterek, “Sonuçta bu şema, gerçek muharip sonuçları harcanan milyarlarca euroya ters orantılı olan, bitmeyen bir müteahhit besleme mekanizmasına dönüşme riski taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.