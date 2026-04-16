Rus uzman: Ukrayna’nın Avrupa’daki İHA üretim ağı lojistik ve askeri risklerle dolu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait ve Rusya’ya saldırı amaçlı kullanılan İHA’ların üretildiği Avrupa’daki tesis adreslerini açıkladı. Askeri gazeteci... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T17:47+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı savunma sanayi kuruluşlarının Avrupa’daki şubelerinin adreslerini yayınlayarak, bu tesislerde Rusya’ya yönelik saldırılarda kullanılacak insansız hava araçlarının (İHA) üretildiğini açıkladı. Plana göre, İHA gövdeleri ve motorları Avrupa’da, kontrol sistemleri ve savaş başlıkları ise Ukrayna topraklarında monte edilecek.Askeri gazeteci ve “Edebi Rusya” gazetesi genel yayın yönetmen yardımcısı Aleksey Borzenko, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, bu üretim zincirinin hem lojistik hem de askeri açıdan ciddi kırılganlıklar taşıdığını kaydetti.Borzenko, en kritik zafiyetin, Avrupa’da üretilen “boş gövdeler” ile Ukrayna’da takılacak elektronik “beyin” arasında oluşan kopuklukta olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:Borzenko, Rusya’nın özel askeri harekat sahasındaki tecrübesinin, tedarik zinciri öngörülebilir ve merkezi hale geldiğinde Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin lojistik düğüm noktalarına önleyici darbeler indirdiğini gösterdiğini belirterek, “Hiçbir Avrupa güvencesi, içinde yüzlerce gövdenin bulunduğu bir hangarı ‘Kalibr’ ya da ‘İskender’ türü füzelerden koruyamaz” dedi.Borzenko, savaş alanındaki etkinlik açısından ise planın Rus hava savunma sistemleri ile elektronik harp sistemlerinin aşılması yönündeki çözülememiş sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı:Borzenko, Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı Ukrayna kayıplarının, “donanım eksikliğinden” değil, Rus karşı batarya faaliyeti ve hava savunma ağının etkinliğinden kaynaklandığını belirterek, “Bu sisteme daha fazla savunmasız gövde eklemek, Avrupa bütçelerinden hurda metale ayrılan payı büyütmekten başka bir işe yaramaz” ifadesini kullandı.Uzman, planın idari ve mali açıdan da yüksek risk taşıdığını belirtti. Avrupa’da gövde, Ukrayna’da ise elektronik ve savaş başlıkları üretilmesini öngören iki ayrı kıtaya yayılmış modelin, nihai montaj aşamasında “darboğaz” yarattığını dile getiren Borzenko, şunları söyledi:Borzenko, kağıt üzerinde işlevsel görünen bu üretim modelinin, sahada büyük oranda verimsiz bir yapıya dönüşebileceğini belirterek, “Sonuçta bu şema, gerçek muharip sonuçları harcanan milyarlarca euroya ters orantılı olan, bitmeyen bir müteahhit besleme mekanizmasına dönüşme riski taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/sirp-askeri-uzman-avrupa-ukrayna-icin-iha-ureterek-rusyaya-karsi-acik-savasa-yaklasiyor-1105045564.html

