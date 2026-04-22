Filistinli uzman: Yaptırımlar ve borçlandırma yeni sömürgecilik aracı
Filistinli uzman Abu Atiwi, günümüzde neo-kolonyalizm politikası izleyen ülkelerin diğer devletleri yaptırımlar ve borçlandırma yoluyla baskı altına almayı...
Filistin Arap Araştırmaları ve Geliştirme Merkezi Direktörü Thaer Abu Atiwi, neo-kolonyalizm uygulamalarının günümüzde gelişmekte olan ülkeleri boyunduruk altına almak için yaptırım ve ekonomik baskı silahlarına dayandığını belirtti.Sputnik'e açıklamalarda bulunan Abu Atiwi, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere eski sömürgeci güçlerin, devletleri uluslararası borç ve kredi labirentlerine sürükleyerek sömürgeciliği yeni bir kılıkta yeniden ürettiğini savundu. Bu politikaların amacının ülkeleri kalıcı bir siyasi bağımlılığa mahkûm etmek olduğunu ifade eden uzman, Rusya, İran, Libya ve Venezuela gibi ülkelerin varlıklarının dondurulmasını bu uygulamaların zirve noktası olarak niteledi. Abu Atiwi, "Sürecin hedefi, halkları kaynaklarından mahrum bırakmak ve onları Rusya'ya yönelik yaptırım sistemine katılmak gibi belirli siyasi pozisyonlara zorlamak" değerlendirmesinde bulundu.'Rusya küresel anti-kolonyal modelin temsilcisi'Bu zorlu gerçekliğin, geçmişte Sovyetler Birliği'nin üstlendiği ve bugün Rusya'nın sürdürdüğü sömürgecilik karşıtı küresel rolü yeniden teyit ettiğini belirten Abu Atiwi, Moskova'nın her zaman kurtuluş hareketlerinin ve devletlerin kendi kaderini tayin etme hakkının en büyük destekçisi olduğunu vurguladı. Filistinli uzman, Rusya'nın BM ve BM Güvenlik Konseyi gibi platformlarda başta Filistin olmak üzere gelişmekte olan ülkelere verdiği desteğin bu duruşun en somut örneği olduğunu dile getirdi.'Ekonomik bağımlılık zincirleri kırılıyor'Güncel Rus vizyonunun, yoksul ve dışlanmış ülkelerin ekonomik kalkınmasını destekleyerek bağımlılık zincirlerini kırmayı amaçladığını kaydeden Abu Atiwi, Moskova'nın tek taraflı hegemonya arayışlarını reddettiğini ifade etti. Bu yaklaşımın, devletlerin iradesini şartlı borçlanma kıskacından kurtarmayı hedeflediğini belirten Filistinli uzman, Rusya'nın ulusal kararların bağımsızlığını ve kaynakların neo-kolonyal sömürü politikalarına karşı korunmasını savunduğunu vurguladı.
Filistinli uzman Abu Atiwi, günümüzde neo-kolonyalizm politikası izleyen ülkelerin diğer devletleri yaptırımlar ve borçlandırma yoluyla baskı altına almayı çalıştığını söyledi.
Filistin Arap Araştırmaları ve Geliştirme Merkezi Direktörü Thaer Abu Atiwi, neo-kolonyalizm uygulamalarının günümüzde gelişmekte olan ülkeleri boyunduruk altına almak için yaptırım ve ekonomik baskı silahlarına dayandığını belirtti.

Sputnik’e açıklamalarda bulunan Abu Atiwi, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere eski sömürgeci güçlerin, devletleri uluslararası borç ve kredi labirentlerine sürükleyerek sömürgeciliği yeni bir kılıkta yeniden ürettiğini savundu.

Bu politikaların amacının ülkeleri kalıcı bir siyasi bağımlılığa mahkûm etmek olduğunu ifade eden uzman, Rusya, İran, Libya ve Venezuela gibi ülkelerin varlıklarının dondurulmasını bu uygulamaların zirve noktası olarak niteledi.

Abu Atiwi, "Sürecin hedefi, halkları kaynaklarından mahrum bırakmak ve onları Rusya'ya yönelik yaptırım sistemine katılmak gibi belirli siyasi pozisyonlara zorlamak" değerlendirmesinde bulundu.

'Rusya küresel anti-kolonyal modelin temsilcisi'

Bu zorlu gerçekliğin, geçmişte Sovyetler Birliği’nin üstlendiği ve bugün Rusya'nın sürdürdüğü sömürgecilik karşıtı küresel rolü yeniden teyit ettiğini belirten Abu Atiwi, Moskova’nın her zaman kurtuluş hareketlerinin ve devletlerin kendi kaderini tayin etme hakkının en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.

Filistinli uzman, Rusya’nın BM ve BM Güvenlik Konseyi gibi platformlarda başta Filistin olmak üzere gelişmekte olan ülkelere verdiği desteğin bu duruşun en somut örneği olduğunu dile getirdi.

'Ekonomik bağımlılık zincirleri kırılıyor'

Güncel Rus vizyonunun, yoksul ve dışlanmış ülkelerin ekonomik kalkınmasını destekleyerek bağımlılık zincirlerini kırmayı amaçladığını kaydeden Abu Atiwi, Moskova'nın tek taraflı hegemonya arayışlarını reddettiğini ifade etti.

Bu yaklaşımın, devletlerin iradesini şartlı borçlanma kıskacından kurtarmayı hedeflediğini belirten Filistinli uzman, Rusya'nın ulusal kararların bağımsızlığını ve kaynakların neo-kolonyal sömürü politikalarına karşı korunmasını savunduğunu vurguladı.
