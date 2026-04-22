https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/lubnanda-hz-isa-heykelini-parcalayan-israil-askerine-30-gun-hapis-1105205169.html
Lübnan’da Hz. İsa heykelini parçalayan İsrail askerine 30 gün hapis
Lübnan’da Hz. İsa heykelini parçalayan İsrail askerine 30 gün hapis
Sputnik Türkiye
Lübnan'da Hz. İsa heykelinin tahrip edilmesi olayının ardından heykeli balyozla parçalayan ve olayın fotoğrafını çeken iki İsrail askeri 30 gün hapis cezasına... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-22T14:24+0300
2026-04-22T14:24+0300
2026-04-22T14:29+0300
dünya
i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
abd
i̇srail
i̇sa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/14/1105149177_0:64:1251:768_1920x0_80_0_0_802c4c091ef5592ab892208dc336904e.png
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), heykeli tahrip eden askeri ve olayı filme alan askeri muharebe görevinden uzaklaştırdığını ve her ikisini de 30 gün askeri hapishaneye mahkum ettiğini açıkladı.Kırılan heykelin yerine yeni bir heykel yerleştirildi ve İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırıdan pişmanlıklarını yineledi.Ne olmuştu? Fotoğraf, 19 Nisan'da sFilistinli gazeteci YunusTiravi tarafından paylaşıldı. Tirawi, heykelin Lübnan’daki Hristiyan bir kasaba olan Debel’de bulunduğunu söyledi. Lübnan’da bir İsrailli askerin Hz. İsa heykelini parçaladığını gösteren rahatsız edici bi görüntü internette dolaşıma girdi.Eski Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi, Cumhuriyetçi siyasi Marjorie Taylor Greene de X hesabından yaptığı paylaşımda İsrailli askerin fotoğrafına yer vererek “Her yıl milyarlarca vergi dolarımız ve silahlarımızı alan en büyük müttefikimiz” notunu düşmüştü.
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/14/1105149177_72:0:1179:830_1920x0_80_0_0_ae432387f9085276a06fb0d91ad3a4f5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail savunma kuvvetleri (idf), abd, i̇srail, i̇sa
i̇srail savunma kuvvetleri (idf), abd, i̇srail, i̇sa
Lübnan’da Hz. İsa heykelini parçalayan İsrail askerine 30 gün hapis
14:24 22.04.2026 (güncellendi: 14:29 22.04.2026)
Lübnan'da Hz. İsa heykelinin tahrip edilmesi olayının ardından heykeli balyozla parçalayan ve olayın fotoğrafını çeken iki İsrail askeri 30 gün hapis cezasına çarptırıldı ve muharebe görevinden uzaklaştırıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), heykeli tahrip eden askeri ve olayı filme alan askeri muharebe görevinden uzaklaştırdığını ve her ikisini de 30 gün askeri hapishaneye mahkum ettiğini açıkladı.
Kırılan heykelin yerine yeni bir heykel yerleştirildi ve İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırıdan pişmanlıklarını yineledi.
Fotoğraf, 19 Nisan'da sFilistinli gazeteci YunusTiravi tarafından paylaşıldı. Tirawi, heykelin Lübnan’daki Hristiyan bir kasaba olan Debel’de bulunduğunu söyledi. Lübnan’da bir İsrailli askerin Hz. İsa heykelini parçaladığını gösteren rahatsız edici bi görüntü internette dolaşıma girdi.
Eski Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi, Cumhuriyetçi siyasi Marjorie Taylor Greene de X hesabından yaptığı paylaşımda İsrailli askerin fotoğrafına yer vererek “Her yıl milyarlarca vergi dolarımız ve silahlarımızı alan en büyük müttefikimiz” notunu düşmüştü.