Lübnan’da Hz. İsa heykelini parçalayan İsrail askerine 30 gün hapis

Lübnan’da Hz. İsa heykelini parçalayan İsrail askerine 30 gün hapis

Sputnik Türkiye

Lübnan'da Hz. İsa heykelinin tahrip edilmesi olayının ardından heykeli balyozla parçalayan ve olayın fotoğrafını çeken iki İsrail askeri 30 gün hapis cezasına...

2026-04-22T14:24+0300

2026-04-22T14:24+0300

2026-04-22T14:29+0300

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), heykeli tahrip eden askeri ve olayı filme alan askeri muharebe görevinden uzaklaştırdığını ve her ikisini de 30 gün askeri hapishaneye mahkum ettiğini açıkladı.Kırılan heykelin yerine yeni bir heykel yerleştirildi ve İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırıdan pişmanlıklarını yineledi.Ne olmuştu? Fotoğraf, 19 Nisan'da sFilistinli gazeteci YunusTiravi tarafından paylaşıldı. Tirawi, heykelin Lübnan’daki Hristiyan bir kasaba olan Debel’de bulunduğunu söyledi. Lübnan’da bir İsrailli askerin Hz. İsa heykelini parçaladığını gösteren rahatsız edici bi görüntü internette dolaşıma girdi.Eski Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi, Cumhuriyetçi siyasi Marjorie Taylor Greene de X hesabından yaptığı paylaşımda İsrailli askerin fotoğrafına yer vererek “Her yıl milyarlarca vergi dolarımız ve silahlarımızı alan en büyük müttefikimiz” notunu düşmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/merkez-bankasi-nisan-ayi-faiz-kararini-acikladi-1105200080.html

i̇srail

Sputnik Türkiye

i̇srail savunma kuvvetleri (idf), abd, i̇srail, i̇sa