Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Müzakerelerin amacı İsrail'in güneydeki işgaline son vermek
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülecek müzakerelerin temel hedefinin güneydeki işgalin sona erdirilmesi ve Lübnan ordusunun sınır hattına... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülmesi planlanan müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lübnan Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Avn'ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarına yer verildi.Avn, Trump'ın Lübnan'ın taleplerine "tam bir anlayış ve duyarlılıkla" yaklaştığını belirterek, özellikle güney bölgeler başta olmak üzere ülke genelinde egemenliğin yeniden tesis edilmesi için müzakere sürecinin başlatılması konusunda İsrail nezdinde girişimlerde bulunduğunu ifade etti.Ateşkesin korunması ve müzakerelerin başlatılması amacıyla Trump ile temasların süreceğini vurgulayan Avn, müzakere heyetinin hedeflerine ulaşabilmesi için geniş bir ulusal desteğe ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.Amaç güney bölgelerde İsrail'in işgalini sonlandırmak"Müzakerelerin amacı İsrail'in güney bölgelerdeki işgaline son vermek ve orduyu uluslararası kabul görmüş güney sınırına konuşlandırmaktır" diyen Avn, Lübnan adına görüşmeleri Büyükelçi Simon Karam başkanlığındaki heyetin yürüteceğini açıkladı.Avn, müzakerelere Lübnan adına başka bir ismin katılmayacağını belirterek, ülkenin kritik bir tercih sürecinde olduğunu vurguladı. "Lübnan iki seçenekle karşı karşıya: ya savaşın insani, sosyal, ekonomik ve egemenlik açısından sonuçlarıyla devam etmesi ya da bu savaşı sona erdirerek kalıcı istikrarı sağlamak için müzakere yolu" ifadelerini kullanan Avn, tercihini müzakereden yana yaptığını söyledi.
© AA / Houssam ShbaroLübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Genelkurmay Başkanı Joseph Avn
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülecek müzakerelerin temel hedefinin güneydeki işgalin sona erdirilmesi ve Lübnan ordusunun sınır hattına konuşlandırılması olduğunu açıkladı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülmesi planlanan müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lübnan Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Avn’ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarına yer verildi.
Avn, Trump’ın Lübnan’ın taleplerine “tam bir anlayış ve duyarlılıkla” yaklaştığını belirterek, özellikle güney bölgeler başta olmak üzere ülke genelinde egemenliğin yeniden tesis edilmesi için müzakere sürecinin başlatılması konusunda İsrail nezdinde girişimlerde bulunduğunu ifade etti.
Ateşkesin korunması ve müzakerelerin başlatılması amacıyla Trump ile temasların süreceğini vurgulayan Avn, müzakere heyetinin hedeflerine ulaşabilmesi için geniş bir ulusal desteğe ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Amaç güney bölgelerde İsrail'in işgalini sonlandırmak

“Müzakerelerin amacı İsrail’in güney bölgelerdeki işgaline son vermek ve orduyu uluslararası kabul görmüş güney sınırına konuşlandırmaktır” diyen Avn, Lübnan adına görüşmeleri Büyükelçi Simon Karam başkanlığındaki heyetin yürüteceğini açıkladı.
Avn, müzakerelere Lübnan adına başka bir ismin katılmayacağını belirterek, ülkenin kritik bir tercih sürecinde olduğunu vurguladı. “Lübnan iki seçenekle karşı karşıya: ya savaşın insani, sosyal, ekonomik ve egemenlik açısından sonuçlarıyla devam etmesi ya da bu savaşı sona erdirerek kalıcı istikrarı sağlamak için müzakere yolu” ifadelerini kullanan Avn, tercihini müzakereden yana yaptığını söyledi.
