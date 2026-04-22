Kremlin: Putin-Zelenskiy görüşmesi sadece olası bir anlaşmanın sonuçlandırılması için mümkün

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy arasındaki olası bir görüşmenin ancak üzerinde uzlaşılan bir... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T22:06+0300

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy arasındaki bir görüşmenin yalnızca bir anlaşmayı nihai hale getirmek amacıyla gerçekleşebileceğini söyledi. Peskov, görüşmenin sonuç odaklı olması gerektiğini vurguladı.Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Rusya’ya olası ziyaretlerine ilişkin olarak ise, “Onlarla ‘isterlerse yarın bile’ görüşmeye hazırız, Rusya’da her zaman memnuniyetle karşılanırlar” dedi. Ancak, barış sürecini ele almak üzere Moskova’ya yapacakları ziyaretin tarihine ilişkin henüz netlik bulunmadığını belirtti.Ukrayna ordusunun Sızran kentine düzenlediği saldırıyı da değerlendiren Peskov, özel askeri harekatın hedeflerine ulaşılmasının, “Kiev rejiminin terör tehdidinden Rusya’yı güvence altına alacağını” söyledi.The New York Times gazetesi, salı günkü haberinde Witkoff ve Kushner'in yakın zamanda Rusya'ya gitme planları olduğunu duyurmuştu. Haberde, ikilinin önce Moskova'yı, ardından Kiev'i ziyaret etmek istediği belirtilmişti.Yılın başından bu yana Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri arasında üç tur müzakere gerçekleştirildi. Son görüşme 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılmıştı. Peskov, daha önce yaptığı bir açıklamada, barış sürecindeki duraklamanın Orta Doğu'daki durumdan kaynaklandığını vurgulamıştı.

