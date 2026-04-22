Konyaspor-Fenerbahçe maçı ardından Tedesco: İlk 15 dakikalık periyotta dominant bir oyun sergiledik
Konyaspor-Fenerbahçe maçı ardından Tedesco: İlk 15 dakikalık periyotta dominant bir oyun sergiledik
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan ve elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
08:11 22.04.2026
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan ve elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takımın probleminin net pozisyonları değerlendirememesi olduğunu söyledi.
Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tedesco, takımın maça yavaş başlangıç yaptığını, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirtti.
Tedesco, süre geçtikçe takımın daha iyi bir görüntü sergilediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bana göre en iyi oynadığımız periyot, uzatmaların ilk yarısıydı. O ilk 15 dakikalık periyotta dominant bir oyun sergiledik. Topu çevirmeyi başardık. Yön değiştirdik, pozisyonlara girdik. Çok net girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı.

Böylesine bir eleme maçında eğer gol atamazsanız bir sonraki tura gitmeniz çok zor olur. Çünkü maç 120 dakika oynanıyor.

Gol atamadıktan sonra penaltıdan, kontrataktan veya duran toptan gol yiyebiliyorsunuz. Benim için bugün takımın problemi 3, 4 belki 5 net pozisyonu değerlendiremememizdi."

Bugün 4-3-3 oynamaya karar verdiklerini ve İsmail Yüksek'in de süre almasını istediklerini anlatan Tedesco, "Artık ağrı da hissetmiyor. Onu birazcık tekrar aktif hale getirmek istedik derbi maçı öncesi. Çünkü derbi maçı öncesinde bunu yapmasaydık ona hiç süre vermeden derbide ona süre vermek riskli olabilirdi." dedi.
Tedesco, oyuncu tercihlerine ilişkin ise "Guendouzi'nin aslında ofansif bir yaklaşımı da var. Kendisini '8,5' diye nitelendirebiliriz. Hatta zaman zaman '10' bile oynayabilir. Bence bugün sorun, Talisca'nın ilk 11'de olup olmaması veya sonradan girmesi değil girdiğimiz pozisyonları değerlendiremememizdi." ifadelerini kullandı.
