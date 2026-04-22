Ferdi Kadıoğlu'nun 3. dakikada gol attığı maçta Brighton, Chelsea'yi yendi

Brighton, sahasında Chelsea'yi 3-0 yendi. Maçın ilk holü 3. dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T00:52+0300

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton, Chelsea ile American Express Stadı'nda karşılaştı.Karşılaşmanın 3. dakikasında Brighton, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.56. dakikada Jack Hinshelwood ve 90+1'de Danny Welbeck ile iki gol daha bulan ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla, Brighton puanını 50'ye çıkarırken, Chelsea 48 puanda kaldı.

