https://anlatilaninotesi.com.tr/20260422/iranin-londra-elciligi-avrupa-onurunu-satti-ve-faturasi-minabda-cocuklarinin-kaniyla-yazildi-1105201388.html

İran’ın Londra elçiliği: Avrupa onurunu sattı ve faturası Minab’da çocuklarının kanıyla yazıldı

İran'ın Londra Büyükelçiliği, Avrupa Birliği dış politika şefi Kaja Kallas'ı eleştirerek, Brüksel'i çifte standart uygulamakla ve özellikle İran'da başta...

2026-04-22T12:36+0300

dünya

i̇ran

kaja kallas

avrupa

haberler

gazze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0d/1104235222_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_30d479185690331bfd882fe79677d3d4.jpg

Salı gecesi X platformunda yayımlanan açıklamada büyükelçilik, Kallas’ın İran’ın tutumunda 'tehlikeli değişimler' olduğu yönündeki son yorumlarını reddetti. Açıklamada, Minab’da 168 okul çocuğunun hayatını kaybettiği trajediye Avrupa’nın kayıtsız kalmasının 'ahlaki bir başarısızlık' olduğu belirtildi. Büyükelçilik ayrıca, Avrupa Birliği’nin bölgesel gerilimlere verdiği tepkileri de yetersiz buldu. Buna, ABD’nin Basra Körfezi’ndeki deniz faaliyetleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrailli yetkililer hakkında çıkarılan tutuklama kararları da dahil edildi.Açıklamaya göre Avrupa hükümetleri, deniz güvenliğiyle ilgili olaylara sessiz kalırken aynı zamanda UCM kararlarına tabi kişileri destekliyor.Gazze eleştirisi: İnsani duruma yanıt verilmiyorGazze’deki gelişmelere değinilen metinde, ‘Avrupa ülkelerinin insani duruma yanıt vermek yerine öğrenci protestolarına odaklandığı’ belirtildi. Ayrıca, Avrupa’nın seyrüsefer serbestisi konusundaki tutumu sorgulanarak, deniz ablukasına katkı sağlayan önlemleri desteklediği kaydedildi.Mesajda ayrıca AB’nin 'Aspides Operasyonu'na atıf yapılarak, Avrupa’nın ticari deniz taşımacılığını korurken limanları askeri olarak hedef alan aktörleri desteklediği belirtildi.‘Batı’nın çifte standartlarıyla ilgili’Büyükelçilik, Kallas’ın İran’ın nükleer ve savunma programlarına ilişkin iddialarını da reddederek, meselenin nükleer silahların yayılmasının önlenmesinden ziyade Batı’nın çifte standartlarıyla ilgili olduğunu savundu. İran’ın, saldırgan taraflara ait gemiler dışında Hürmüz Boğazı’nın uluslararası deniz taşımacılığına açık kalmaya devam ettiğini belirtti.

i̇ran

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

