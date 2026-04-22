Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
İran’ın Londra elçiliği: Avrupa onurunu sattı ve faturası Minab’da çocuklarının kanıyla yazıldı
İran'ın Londra Büyükelçiliği, Avrupa Birliği dış politika şefi Kaja Kallas'ı eleştirerek, Brüksel'i çifte standart uygulamakla ve özellikle İran'da başta... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
İran’ın Londra elçiliği: Avrupa onurunu sattı ve faturası Minab’da çocuklarının kanıyla yazıldı

12:36 22.04.2026
© AA / Stringer — İran'da kız çocuklarının toplu cenaze töreni
İran'ın Londra Büyükelçiliği, Avrupa Birliği dış politika şefi Kaja Kallas’ı eleştirerek, Brüksel’i çifte standart uygulamakla ve özellikle İran’da başta Minab’daki bir okula yönelik ABD saldırısı dahil sivil saldırılar karşısında sessiz kalarak kendi bütünlüğünü 'satmakla' suçladı.
Salı gecesi X platformunda yayımlanan açıklamada büyükelçilik, Kallas’ın İran’ın tutumunda 'tehlikeli değişimler' olduğu yönündeki son yorumlarını reddetti. Açıklamada, Minab’da 168 okul çocuğunun hayatını kaybettiği trajediye Avrupa’nın kayıtsız kalmasının 'ahlaki bir başarısızlık' olduğu belirtildi.
Büyükelçilik ayrıca, Avrupa Birliği’nin bölgesel gerilimlere verdiği tepkileri de yetersiz buldu. Buna, ABD’nin Basra Körfezi’ndeki deniz faaliyetleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrailli yetkililer hakkında çıkarılan tutuklama kararları da dahil edildi.
Açıklamaya göre Avrupa hükümetleri, deniz güvenliğiyle ilgili olaylara sessiz kalırken aynı zamanda UCM kararlarına tabi kişileri destekliyor.

Gazze eleştirisi: İnsani duruma yanıt verilmiyor

Gazze’deki gelişmelere değinilen metinde, ‘Avrupa ülkelerinin insani duruma yanıt vermek yerine öğrenci protestolarına odaklandığı’ belirtildi. Ayrıca, Avrupa’nın seyrüsefer serbestisi konusundaki tutumu sorgulanarak, deniz ablukasına katkı sağlayan önlemleri desteklediği kaydedildi.
Mesajda ayrıca AB’nin 'Aspides Operasyonu'na atıf yapılarak, Avrupa’nın ticari deniz taşımacılığını korurken limanları askeri olarak hedef alan aktörleri desteklediği belirtildi.

‘Batı’nın çifte standartlarıyla ilgili’

Büyükelçilik, Kallas’ın İran’ın nükleer ve savunma programlarına ilişkin iddialarını da reddederek, meselenin nükleer silahların yayılmasının önlenmesinden ziyade Batı’nın çifte standartlarıyla ilgili olduğunu savundu.
İran’ın, saldırgan taraflara ait gemiler dışında Hürmüz Boğazı’nın uluslararası deniz taşımacılığına açık kalmaya devam ettiğini belirtti.
